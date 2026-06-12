Bo podpis sporazuma med ZDA in Iranom potekal v Ženevi?

Čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v preteklih tednih že večkrat sporočil, da so tik pred sklenitvijo sporazuma, Iran pa je slednje vedno znova zavrnil, pa naj bi bil sporazum zdaj, po večmesečnih spopadih, blokadi Hormuške ožine, inflaciji, političnem plesu naprej in nazaj, vendarle na obzorju. Trump je v četrtek sporočil, da sta državi dosegli "izjemen dogovor" o končanju vojne. "To ni končni dogovor, temveč zgolj memorandum o soglasju, ki je potreben za končanje trenutnega konflikta," je sicer kasneje za Al Jazeero pojasnil nekdanji general ameriške vojske Mark Kimmitt.

Donald Trump FOTO: AP

Medtem je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA dejal, da Iran o dogovoru še ni sprejel dokončne odločitve. Ko bodo pristojni organi dosegli soglasje glede podrobnosti osnutka sporazuma, bo iranska vlada o tem uradno obvestila javnost, je dodal. Neimenovani vir je za CNN dejal, da bi dogovor podaljšal premirje in ponovno odprl Hormuško ožino. Vendar pa ga Iran še ni potrdil, kljub Trumpovim napovedim, da bi lahko sporazum kmalu podpisali. Za ameriški medij so viri še povedali, da ameriško vojaško in varnostno osebje načrtuje še en krog mirovnih pogovorov z visokimi ameriškimi uradniki, ki bi bili morda že ta konec tedna, osebje za načrtovanje varnosti pa naj bi že bilo na poti v Evropo, kjer naj bi pomagali doseganju končnega sporazuma.