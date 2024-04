Bo Poljska ženskam priznala (vsaj delne) pravice do lastnega telesa?

Na Poljskem je splav v skladu z zakonodajo prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter kadar je ogroženo materino življenje ali zdravje. Leta 1993 sprejeto zakonodajo pa so leta 2020 v obdobju vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.