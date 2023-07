Bo poteza Indije pognala cene svetovne hrane v nebo?

Svetovne cene riža so v zadnjih letih zaradi pandemije covida-19, vojne v Ukrajini in vremenskega pojava El Niño dosegle najvišje ravni v več desetletjih. Kot opozarjajo strokovnjaki, jih bo poteza Indije najverjetneje še zvišala, kar bo še povečalo tveganja za lakoto v manj razvitih državah.

Kot je pojasnilo indijsko ministrstvo za potrošniške zadeve in prehrano, bodo s to potezo "zagotovili ustrezno razpoložljivost" in "umirili rast cen na domačem trgu".

Indija prispeva približno 40 odstotkov svetovnih zalog riža, omejitev izvoza pa bodo najprej čutili v afriških državah, Turčiji, Siriji in Pakistanu.

Da bi omejila rast cen na domačem trgu, je Indija lani uvedla 20-odstotni davek na izvoz belega riža in prepovedala izvoz lomljenih zrn. Ukrepa nista obrodila sadov, saj se je izvoz indijskega belega riža v drugem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi povečal za 35 odstotkov.