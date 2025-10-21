Svetli način
Tujina

Bo princ Andrew izgubil tudi naziv princa?

London, 21. 10. 2025 07.26 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
Ne.M.
Komentarji
9

Po uradnem izidu knjige Nobody's girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle), ki jo je napisala ena najbolj znanih tožnic spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Virginia Giuffre, mnogi menijo, da bi morali princu Andrewu odvzeti tudi naziv princa, ki mu ga je kralj podelil ob rojstvu. Princ se je sicer že odpovedal nazivom, ki jih je dobil kasneje v življenju.

Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel večmilijonsko finančno poravnavo, je v petek sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov. FOTO: Profimedia

V svoji spominski knjigi – ta je posthumno uradno izšla danes – je Virginia Giuffre opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose. Knjiga je nastajala štiri leta, Giuffrejeva pa si je življenje vzela pred skoraj šestimi meseci.

V knjigi je Giuffrejeva zapisala, da sta s princem Andrewom imela spolne odnose trikrat, poroča BBC. Tretjič naj bi se to zgodilo na Epsteinovem otoku, udeležen pa naj bi bil tudi Epstein sam in še osem drugih mladih deklet. Giuffrejeva je med drugim zapisala tudi, naj bi princ Andrew spolne odnose z njo dojemal kot "svojo rojstno pravico", poroča Guardian.

Odvzem nazivov kot simbolno dejanje

Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel večmilijonsko finančno poravnavo, je v petek sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov, vključno z nazivom vojvoda yorški, ki mu ga je podelila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II. Odpovedal se je tudi članstvu v viteškem redu podvezice, najstarejšem in najvišjem viteškem redu v Veliki Britaniji. Še naprej pa bo ostal princ, saj se je rodil kot sin monarha in mu ta naziv avtomatično pripada. Naziv mu lahko s posebnim postopkom odvzame samo kralj. Prav zaradi obtožb in vse večjega pritiska javnosti je morda tudi to le še vprašanje časa. 

Giuffrejeva je med drugim zapisala tudi, naj bi princ Andrew spolne odnose z njo dojemal, kot "svojo rojstno pravico". FOTO: Profimedia

"Lahko govorim v imenu Virginie; vem, da bi to videla kot zmago – da je bil princ na takšen ali drugačen način prisiljen, da se prostovoljno odpove nazivom," je za BBC dejala soavtorica knjige Nobody's Girl Amy Wallace. To je označila kot "simbolno dejanje", ki je po njenih besedah "del sodobne zgodovine kraljeve ere" in korak v pravo smer. Soavtorica je izpostavila še, da si je Virginia vedno želela, da bi moški, ki so jo zlorabljali, za to kazensko odgovarjali – in princ Andrew je bil le eden izmed njih. 

"Žalostna sem, a hkrati počaščena, da lahko vsaj nekoliko spregovorim v njenem imenu in se zavzamem zanjo," je dejala Wallaceova in dodala, da je Virginia to knjigo napisala z namenom, da bi pomagala drugim in svet naredila boljši. "Zasluži si vse priznanje za vlogo, ki jo je imela pri tem, da je princ Andrew moral odstopiti od še nekaj svojih nazivov, a še pomembneje – zasluži si priznanje za svoj izjemen pogum, ko je vstala in rekla: 'To ni prav'."

Virginia Giuffre s fotografijo sebe iz najstniških let. Življenje si je vzela konec aprila leta 2025. FOTO: Profimedia

Spomini, ki jih je BBC-ju uspelo pridobiti v knjigarni v središču Londona nekaj dni pred uradno izdajo, prikazujejo mrežo bogatih in vplivnih posameznikov, ki so izkoriščali mlada dekleta. V središču zlorab sta bila Jeffrey Epstein in njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell, ki trenutno prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja. Virginia Giuffre je zapisala, da se tudi po desetletjih še vedno jasno spominja, kako zelo se je obeh bala.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
21. 10. 2025 09.19
+1
isti kot njegov tastari filip,tar tastara,,Diano so rabili da si otroci kolikor toliko potem so jo pa pospravili,kakšni bi bili neki otroci od kamele ter korla pa samo bog ve ane
ODGOVORI
1 0
sabro4
21. 10. 2025 09.16
+1
razume da so pedopredatorji prežali nad njo in ostalimi dekleti, ni mi pa jasna vloga staršev Virginie Giuffre, da se niso vprašali kam leti njihova najstnica , in kje je čez konec tedna, malo čudno vse skupaj, daleč od tega da podpiram te pošasti, ampak starši so očitno zatajili....
ODGOVORI
1 0
S.R. Butale
21. 10. 2025 09.11
+1
Tale buzdovan že gleda k peklenšček..
ODGOVORI
1 0
LinaAnil
21. 10. 2025 09.10
+1
Dobro, odpovedal se je nazivom, kaj pa kazen???? A kaznovan pa ne bo??
ODGOVORI
1 0
Slash
21. 10. 2025 09.09
+0
Ubogi človek ! Celo naziv princ bo izgubil ! To je pa že preveč!
ODGOVORI
1 1
Big dick
21. 10. 2025 09.01
-3
Ko je lepo živela na njihov račun se ni pritoževala. Takrat je prodajala telo, sedaj pa spomine. Ne piše, da so jo ugrabili sama je hotela v tako družbo. Če bi doma mami pomagala in se družila z normalnimi ljudmi bi spomini drugačni. Sedaj pa je prešla iz vaginalniga biznisa v knjižnega.
ODGOVORI
2 5
300 let do specialista
21. 10. 2025 08.59
+2
Briga me za dr.ek, kaj bo z razbremenitvijo zaposlenij v SLOVENIJI?
ODGOVORI
2 0
Oliguma
21. 10. 2025 08.55
+4
Satanista.
ODGOVORI
4 0
