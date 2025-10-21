Bo princ Andrew izgubil tudi naziv princa?

Po uradnem izidu knjige Nobody's girl (v prevodu: Nikogaršnje dekle), ki jo je napisala ena najbolj znanih tožnic spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Virginia Giuffre, mnogi menijo, da bi morali princu Andrewu odvzeti tudi naziv princa, ki mu ga je kralj podelil ob rojstvu. Princ se je sicer že odpovedal nazivom, ki jih je dobil kasneje v življenju.

Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel večmilijonsko finančno poravnavo, je v petek sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov.

V svoji spominski knjigi – ta je posthumno uradno izšla danes – je Virginia Giuffre opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose. Knjiga je nastajala štiri leta, Giuffrejeva pa si je življenje vzela pred skoraj šestimi meseci. V knjigi je Giuffrejeva zapisala, da sta s princem Andrewom imela spolne odnose trikrat, poroča BBC. Tretjič naj bi se to zgodilo na Epsteinovem otoku, udeležen pa naj bi bil tudi Epstein sam in še osem drugih mladih deklet. Giuffrejeva je med drugim zapisala tudi, naj bi princ Andrew spolne odnose z njo dojemal kot "svojo rojstno pravico", poroča Guardian.

Odvzem nazivov kot simbolno dejanje

Princ Andrew, ki je leta 2022 z Giuffrejevo dosegel večmilijonsko finančno poravnavo, je v petek sporočil, da se prostovoljno odpoveduje uporabi svojih častnih nazivov, vključno z nazivom vojvoda yorški, ki mu ga je podelila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II. Odpovedal se je tudi članstvu v viteškem redu podvezice, najstarejšem in najvišjem viteškem redu v Veliki Britaniji. Še naprej pa bo ostal princ, saj se je rodil kot sin monarha in mu ta naziv avtomatično pripada. Naziv mu lahko s posebnim postopkom odvzame samo kralj. Prav zaradi obtožb in vse večjega pritiska javnosti je morda tudi to le še vprašanje časa.

"Lahko govorim v imenu Virginie; vem, da bi to videla kot zmago – da je bil princ na takšen ali drugačen način prisiljen, da se prostovoljno odpove nazivom," je za BBC dejala soavtorica knjige Nobody's Girl Amy Wallace. To je označila kot "simbolno dejanje", ki je po njenih besedah "del sodobne zgodovine kraljeve ere" in korak v pravo smer. Soavtorica je izpostavila še, da si je Virginia vedno želela, da bi moški, ki so jo zlorabljali, za to kazensko odgovarjali – in princ Andrew je bil le eden izmed njih.

"Žalostna sem, a hkrati počaščena, da lahko vsaj nekoliko spregovorim v njenem imenu in se zavzamem zanjo," je dejala Wallaceova in dodala, da je Virginia to knjigo napisala z namenom, da bi pomagala drugim in svet naredila boljši. "Zasluži si vse priznanje za vlogo, ki jo je imela pri tem, da je princ Andrew moral odstopiti od še nekaj svojih nazivov, a še pomembneje – zasluži si priznanje za svoj izjemen pogum, ko je vstala in rekla: 'To ni prav'."

Virginia Giuffre s fotografijo sebe iz najstniških let. Življenje si je vzela konec aprila leta 2025.