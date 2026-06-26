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Bo Putin preizkusil Nato? Vzhod Evrope na trnih

Varšava, 26. 06. 2026 18.10 pred 51 minutami 2 min branja 17

Avtor:
L.M.
Vladimir Putin

Države na vzhodnem krilu zveze Nato opozarjajo na možnost novih ruskih provokacij proti baltskim državam ali Poljski. Po ocenah obveščevalnih služb Moskva sicer ni sposobna odpreti nove fronte, bi pa lahko uporabila hibridne napade, s katerimi bi preizkusila enotnost zahodnega vojaškega zavezništva in oslabila podporo Ukrajini.

Latvijska obveščevalna služba je sporočila, da zaznava znake, da Rusija pripravlja vojaške provokacije proti baltskim državam ali Poljski. Ne gre za obsežen vojaški napad, temveč za omejene akcije, katerih cilj je predvsem pošiljanje političnega sporočila in ustvarjanje pritiska na Nato, poroča The Guardian.

Visoki politični vir iz ene od držav Nata je ocenil, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko skušal preizkusiti pripravljenost ZDA za obrambo manjših članic, kot so Estonija, Latvija in Litva.

Poljski premier Donald Tusk je včeraj izrazil svoje skrbi. Po vrhu držav vzhodnega krila Nata v Gdansku je poudaril, da so razmere zelo nestabilne in da je v prihodnjih tednih ter mesecih mogoče pričakovati različne oblike zaostrovanja. "Želeli se bomo pripraviti kot skupina držav, ki so neposredno izpostavljene temu tveganju," je dodal.

Donald Tusk
Donald Tusk
FOTO: AP

Po ocenah latvijske obveščevalne službe Rusija trenutno nima zmogljivosti za odprtje druge fronte, zato bi se lahko zatekla k tako imenovanim hibridnim napadom z uporabo raket, dronov ali sabotažnih akcij. Namen takšnih potez je jasen: opozoriti evropske države, naj zmanjšajo podporo Ukrajini.

Ukrajina je v zadnjih mesecih razvila zmogljivosti za napade na cilje tudi več kot 2000 kilometrov znotraj Rusije, vključno z območji okoli Moskve in Sankt Peterburga. Po navedbah zahodnih vojaških virov obstaja skrb, da bi Moskva ob večjem pritisku lahko odgovorila z nepredvidljivo eskalacijo, navaja The Guardian.

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Strokovnjaki opozarjajo, da bi Rusija lahko poskušala razširiti konflikt zunaj Ukrajine, da bi spremenila dinamiko vojne v svojo korist. Kljub temu analitiki poudarjajo, da taka opozorila niso nova, podobni strahovi so se pojavili že leta 2022 po ukrajinskih uspehih v harkovski regiji, vendar se takrat niso uresničili.

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KOMENTARJI17

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Nidani
26. 06. 2026 19.00
Ja gotovo ja....
Odgovori
0 0
NeXadileC
26. 06. 2026 18.59
Če Putin preizkusi NATO, pitem igraju za isti tim, kaj lahko morda sklepamo tudi iz tega, da je tudi Putin WEF.
Odgovori
-1
0 1
kanješna
26. 06. 2026 18.59
LTisti, ki najbolj navijajo za eskalacijo, bodo takrat na varnem, daleč od fronte in bodo verjetno iz celotne vojne tragedije, ki jo soustvarjajo, še dobro zaslužili.
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+1
1 0
tech
26. 06. 2026 18.56
Nekam dosti pralnih strojev ima ta Rusija, da bo začeli drezat še v Nato. Ali pa se samo pripravlja še kakšen več milijardni posel za orožarski lobij in morajo mal strašit, da opravičijo razmetanje denarja?
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+6
7 1
tron3
26. 06. 2026 18.55
Jasno, da so na trnih, kajti Rusi lahko uporabijo novo orožje, proti katerim je vsem poznani Oresnikov pasja bombica!!! Nč bat nima jederske bojne glave, pa samo vojaško infrastrukturo bodo v teh državah sesul na prafaktorje!!!!
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+7
8 1
marre
26. 06. 2026 19.01
Spet ta cudezna in imaginarna kvazi ruska cudezna orozja.. Daj ne haluciniraj, vidimo to nepremagljivo Kremeljsko moc ze 5. leto v Ukrajini..
Odgovori
0 0
marre
26. 06. 2026 18.54
Se pomnim tiste decembrske dni 2021, ko je Lukasenko hotu poslat na desettisoce ilegalcev, kar so na sreco Poljaki preprecl, ko je Putler objavljal neke varnostne ultimate in ko so na novice, da Kremelj pripravlja ofenzivo na Ukrajino, se danes dezurni prokremeljski boti krulili, kako gre za zavajanje zahoda, kako Rusija ni groznja itd itd.. No potem se je zgodil 24.2 in vse ostalo je zgodovina. Tako, da ce je prislo tako dalec in glede na to, da je Rusiji cedalje teze, ne dvomim da bodo poskusali kej, da destabilizirajo EU in poskusajo ustavt pomoc Ukrajini.
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-5
1 6
Artechh
26. 06. 2026 18.53
Kako ce mu je pa orozja ze 3 leta nazaj zmanjkalo? Kup propagande
Odgovori
+7
7 0
DK48
26. 06. 2026 18.52
Ko bo padalo po Moskvi,bo vojne hitro konec.
Odgovori
-4
3 7
Sirhakel7
26. 06. 2026 18.57
Od koga pa DK ? A od Nata ? Ker če po padalo od Nata bo še marsikje drugje...
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+3
3 0
Posteni
26. 06. 2026 18.40
Palcek neotesani.. probaj..
Odgovori
-2
6 8
IQ200
26. 06. 2026 18.56
Kdo bo pa sel v vojno. Ti? Migranti? Kdo bo zavestno s srcem branil evropo. Še za reprezentanco nihĉe več ne igra s kakšnimi čustvi, kaj šele, da gre umret v jarek in pusti otroke ter ženo same. Samo tisti, ki bo prisiljen in nihče drug.
Odgovori
+4
4 0
kinimod
26. 06. 2026 18.36
Lažejo !
Odgovori
+3
7 4
asdfghjklč
26. 06. 2026 18.44
A tako kot so takrat, ko so trdili, da bo rusija kmalu napadla ukrajino? Verjel pa še ni sam putler in vi rusofili zraven?
Odgovori
+1
6 5
Sixten Malmerfelt
26. 06. 2026 18.35
Vse bolj nas vlečejo v vojno te baltske države proti Rusiji, kokainc pa z Belorusijo! Že viden scenarij iz leta 1914!
Odgovori
+5
12 7
AlexReal
26. 06. 2026 18.38
Rusi ste že v vojni, ki jo izgubljate.
Odgovori
-3
8 11
asdfghjklč
26. 06. 2026 18.44
Kot prvo ... kje imaš kakšen dokaz, da je on kokainko? Prej je kokainko putler, ki je vedno bolj zabuhel ... še malo, pa bo elvisa prehitel ...
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-1
6 7
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