Bo Putin preizkusil Nato? Vzhod Evrope na trnih

Latvijska obveščevalna služba je sporočila, da zaznava znake, da Rusija pripravlja vojaške provokacije proti baltskim državam ali Poljski. Ne gre za obsežen vojaški napad, temveč za omejene akcije, katerih cilj je predvsem pošiljanje političnega sporočila in ustvarjanje pritiska na Nato, poroča The Guardian.
Visoki politični vir iz ene od držav Nata je ocenil, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko skušal preizkusiti pripravljenost ZDA za obrambo manjših članic, kot so Estonija, Latvija in Litva.
Poljski premier Donald Tusk je včeraj izrazil svoje skrbi. Po vrhu držav vzhodnega krila Nata v Gdansku je poudaril, da so razmere zelo nestabilne in da je v prihodnjih tednih ter mesecih mogoče pričakovati različne oblike zaostrovanja. "Želeli se bomo pripraviti kot skupina držav, ki so neposredno izpostavljene temu tveganju," je dodal.
Po ocenah latvijske obveščevalne službe Rusija trenutno nima zmogljivosti za odprtje druge fronte, zato bi se lahko zatekla k tako imenovanim hibridnim napadom z uporabo raket, dronov ali sabotažnih akcij. Namen takšnih potez je jasen: opozoriti evropske države, naj zmanjšajo podporo Ukrajini.
Ukrajina je v zadnjih mesecih razvila zmogljivosti za napade na cilje tudi več kot 2000 kilometrov znotraj Rusije, vključno z območji okoli Moskve in Sankt Peterburga. Po navedbah zahodnih vojaških virov obstaja skrb, da bi Moskva ob večjem pritisku lahko odgovorila z nepredvidljivo eskalacijo, navaja The Guardian.
Strokovnjaki opozarjajo, da bi Rusija lahko poskušala razširiti konflikt zunaj Ukrajine, da bi spremenila dinamiko vojne v svojo korist. Kljub temu analitiki poudarjajo, da taka opozorila niso nova, podobni strahovi so se pojavili že leta 2022 po ukrajinskih uspehih v harkovski regiji, vendar se takrat niso uresničili.
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