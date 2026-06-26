Bo Putin preizkusil Nato? Vzhod Evrope na trnih

Latvijska obveščevalna služba je sporočila, da zaznava znake, da Rusija pripravlja vojaške provokacije proti baltskim državam ali Poljski. Ne gre za obsežen vojaški napad, temveč za omejene akcije, katerih cilj je predvsem pošiljanje političnega sporočila in ustvarjanje pritiska na Nato, poroča The Guardian.

Visoki politični vir iz ene od držav Nata je ocenil, da bi ruski predsednik Vladimir Putin lahko skušal preizkusiti pripravljenost ZDA za obrambo manjših članic, kot so Estonija, Latvija in Litva.

Poljski premier Donald Tusk je včeraj izrazil svoje skrbi. Po vrhu držav vzhodnega krila Nata v Gdansku je poudaril, da so razmere zelo nestabilne in da je v prihodnjih tednih ter mesecih mogoče pričakovati različne oblike zaostrovanja. "Želeli se bomo pripraviti kot skupina držav, ki so neposredno izpostavljene temu tveganju," je dodal.