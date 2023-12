Bo Putinu uspelo že petič zasesti predsedniški stolček?

Putin je leta 1999 postal v.d. predsednika ruske vlade, nato pa mu je takratni predsednik Boris Jelcin na silvestrovo istega leta nepričakovano predal predsedniški mandat.

Dvakrat je nato bil predsednik po štiri leta, leta 2008 je odstopil, saj se po zakonu ni smel potegovati za nov predsedniški mandat. Podprl je Dmitrija Medvedjeva, ki ga je zamenjal na predsedniškem položaju, Putin pa je drugič postal premier.

Leta 2012 je ponovno prevzel predsedniški položaj in od takrat trdno sedi na svojem stolu. Po ponovni zmagi leta 2018 je podpisal zakon, ki mu je pot odprl za še dva šestletna mandata. Spremembe zakona pomenijo, da bi 71-letni Putin svojo vladavino lahko podaljšal tudi do leta 2036, ko bo sredi osemdesetih let in bo njegova vladavina že krepko v tretjem desetletju.