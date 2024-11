Bo razstreljen jez zaustavil Ruse?

OGLAS

Ruske enote napredujejo povsod, največ težav pa imajo ironično v Kursku. Ukrajinski viri so konec minulega tedna sporočili, da je Rusija začela tretjo fazo protiofenzive v zahodnoruski regiji, v katero je v začetku avgusta presenetljivo vdrla ukrajinska vojska in zasedla okrog 1200 kvadratnih kilometrov ozemlja. Danes je to območje prepolovljeno, vendar ukrajinske sile še vedno nadzirajo nekatere strateške položaje, med drugim tudi mesto Sudža. Nekaj ruskih napadov se je končalo z večjimi žrtvami v moštvu in opremi, zaenkrat pa je njihovo napredovanje z izjemo na severu razmeroma majhno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so ruske sile v Kursku krepko številčnejše od njegovih. Rusija naj bi zbrala okrog 50.000 vojakov. V dnevnem nagovoru državljanom je dejal, da z operacijo v Kursku ukrajinske sile zmanjšujejo sposobnost ruske vojske na ukrajinskem ozemlju. Zelenski je ob začetku invazije na Kursk dejal, da je to eden od njihovih glavnih ciljev, vendar so številni zahodni analitiki izrazili skeptičnost glede poteze. Rusija namreč v regijo Kursk ni poslala večjega števila enot, še več, začela je stopnjevati pritisk na vzhodu Ukrajine in dosegla nekaj pomembnejših lokalnih prebojev, ki bi lahko povzročili operativno krizo ukrajinskih sil v Donbasu. Po podatkih ameriškega think tanka Inštituta za preučevanje vojne (ISW) je Rusija ob začetku ukrajinskega vdora v Kursku imela 11.000 vojakov. Ukrajinci so napadli z vsaj petimi brigadami, kar pomeni, da so imeli številčno premoč in jo tudi izkoristili. New York Times pa je poročal, da je Rusiji uspelo okrepiti sile, ne da bi pri tem kompromitirali enote v Ukrajini. Časnik še poroča, da v Kursk prihajajo (ali pa so že prišle) severnokorejske enote. Zaenkrat dokazov, da naj bi bile udeležene v bojih, ni. Zelenski je še dejal, da je o stanju ukrajinskih enot v Kursku v ponedeljek obvestil načelnik generalštaba Aleksander Sirski, ki je pred tem obiskal bojišče. Tudi Sirski je ponovil besede Zelenskega: "Če ne bi bilo ukrajinskih enot v Kursku, bi desettisoče najboljših sovražnikovih enot napadalo ukrajinske položaje v regiji Doneck."

Aleksander Sirski FOTO: AP icon-expand

Obramba v južnem Donecku poka po šivih: bo razstreljeni jez rešil Kurahovo? Krepko utrjena ukrajinska obramba na pragu mesta Doneck je v začetku leta začela popuščati. Najprej je padla Avdejevka, potem je spomladi Rusom zaradi zloma ene od teritorialnih brigad uspelo zasesti vas Očeretine, ki leži na vzpetini. To je nato povzročilo globlji preboj proti jugu in zahodu. Rusi so se približali strateško ključnemu Pokrovsku na manj kot 10 kilometrov. Ukrajina je tja takoj napotila okrepitve, ki so Rusom preprečile napredovanje. Toda ruska vojska se je enostavno usmerila proti jugu in se začela približevati vozlišču Kurahovo, padlo pa je tudi Selidovo, mestece z 22.000 prebivalci, brez hujših pouličnih bojev. Kurahovo je kraj, ki je pred vojno štel okrog 20.000 prebivalcev. Dolgo je bil izrednega pomena za oskrbovanje ukrajinskih sil v južnodoneškem teatru bojevanja. Od tu so raketni sistemi bombardirali Doneck in druge kraje pod nadzorom Rusije. Kurahovo se je sedaj znašlo v ruskem žepu in mu grozi obkolitev. Ruske sile so v nedeljo zasedle Voznesenko in Novoselidovko na severu ter Ilinko na severni strani rezervoarja reke Vovča. Po padcu Ugledarja so se začeli približevati tudi z juga, kjer jih zaenkrat zadržuje pas utrjenih deveterih vasi Jantarne, Kostiantinopolske, Uspenovka, Hanivka, Veseli Gaj, Romanivka, Jelizavetivka, Ilinka in Antonovka. Slednja naj bi bila že večinoma pod ruskim nadzorom.

Približna frontna linija v bitki za Kurahovo FOTO: 24ur.com icon-expand

Omenjeni liniji obrambe sedaj grozi nevarnost v zaledju, saj so se ruske enote nenadno prebile do vasi Dalnje, ki leži na južni oskrbovalni poti Kurahovega. Mesto je sicer obdano s številnimi jarki in obrambnimi sistemi na jugu in vzhodu. Tam pa je po zadnjih informacijah ruskim enotam uspelo vdreti v mesto in že nadzorujejo del vzhodnega dela. Obramba naj bi bila najbolj šibka na severu, kjer so Rusi vstopili v Soncevko in bili blizu ceste, ki od Zaporožja vodi v mesto. To bi pomenilo praktično obkolitev. Nato pa je razneslo jez na zahodni strani rezervoarja, pri kraju Stari Terni. Obe strani za eksplozijo sicer obtožujeta druga drugo, vendar se zdi, da bi poplavljanje območij zahodno od Kurahovega koristilo branilcem, saj bi za nekaj časa onemogočilo prehod pehote.

V regiji Doneck sicer še naprej divjajo poulični boji za Toretsk in južno od Časov Jara, kjer si Rusija prizadeva ustvariti nov 'žep' za ukrajinske sile, vendar je tam njihovo napredovanje precej počasnejše v primerjavi z južnodoneško smerjo. Proti zahodu, na stičišču regij Zaporožje in Doneck, pa je Rusija sprožila nove napade in po prvih poročilih z obeh strani bodisi zasedla bodisi vstopila v vasi Rovnopol, Novodarovka in Makarovka. Tudi o razmerah na tem območju smo pred časom govorili z nekdanjim ameriškim prostovoljcem v ukrajinskih vrstah.