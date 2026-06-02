Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo republikancem uspelo s pomočjo zvezdnika osvojiti Kalifornijo?

Los Angeles, 02. 06. 2026 15.38 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Spencer Pratt

Republikanci si znova prizadevajo prekiniti dolgoletni niz porazov v Kaliforniji in na čelo Los Angelesa postaviti republikanca. Kalifornijo v veliki meri obvladujejo demokrati, zdaj pa se za stolček župana bori tudi nekdanji MTV-jev zvezdnik Spencer Pratt.

Prav kmalu se začenjajo lokalne volitve v ZDA, Kalifornija pa je republikancem že dolgo trn v peti, saj je nikakor niso mogli osvojiti. In morda se jim tokrat posreči s Prattom, ki že dolgo stremi k politični karieri.

Republikanec Pratt je ob napovedi svoje kandidature sicer požel mnogo smeha in šal, a je po poročanju Fox Newsa napredoval v javnomnenjskih anketah in postal resen tekmec. Zdi se, da je v tesnem boju z dvema demokratinjama, sedanjo županjo Karen Bass in mestno svetnico Nithio Raman.

V torek bodo potekali predizbori, ki niso strankarski, kar pomeni, da se vsi kandidati pomerijo med seboj ne glede na stranko. Vsak kandidat, ki dobi 50 odstotkov ali več glasov, zmaga neposredno. Če nihče ne doseže tega praga, se najboljša dva uvrstita na novembrske splošne volitve.

Med več kot tridesetimi kandidati v tekmi vodi Bassova s 26 odstotki podpore verjetnih volivcev, kaže anketa UC Berkeley–Los Angeles Times, objavljena v četrtek. Ramanova ima 25 odstotkov, Pratt pa 22.

Pratt je sicer krepko prehitel svoji tekmici, vsaj kar se tiče zbiranja sredstev; v samo enem mesecu je namreč zbral 2,7 milijona dolarjev, kar je skoraj desetkrat več kot Bassova in približno sedemkrat več kot Ramanova.

Pratt je imel močan vpliv na družbenih omrežjih, objavljal je videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, kjer se norčuje iz nasprotnic, in tudi izstopajoče politične oglase. Pojavile so se govorice, da naj bi ob njegovi zmagi nastala celo resničnostna oddaja, a je njegov tiskovni predstavnik to zanikal.

Njegov vzpon delno poganja tudi status ene izmed žrtev, ki so lani v uničujočih gozdnih požarih izgubile svoje domove, ko je bilo v okrožju uničenih več kot 17.000 domov, pa tudi njegov poudarek na brezdomstvu in kriminalu v mestu.

"Kar naprej pravim, da bom postal župan zaradi mam. Mame me bodo izvolile. Mame se v Los Angelesu ne počutijo varne. Ne samo, da se ne počutijo varne – niso varne. Pravzaprav ni nihče varen v LA-ju, razen če si preprodajalec drog," je bil kritičen v oddaji za Fox News.

spencer pratt zda volitve kalifornija

Davek na premoženje: Magyar udarja po Orbánovih zaveznikih

Medved med 'pohodom' po mestu napadel štiri osebe

24ur.com Po vmesnih volitvah v ZDA: preostali dve leti bosta za Joeja Bidna težki
24ur.com Tesna bitka med kandidatoma, Harrisova v rahli prednosti
24ur.com Kdo od zvezdnikov je na strani Trumpa in kdo podpira Harrisovo?
24ur.com Drama v Teksasu: demokratski kongresniki pobegnili iz države, da bi preprečili sporno glasovanje
24ur.com Remont družbenega in političnega sistema ZDA
24ur.com Trump z Melanio v upepeljenem Los Angelesu. Pomoč mestu pogojuje z zahtevami
24ur.com Hochulova guvernerka New Yorka, v Georgii napovedali drugi krog senatnega boja
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 06. 2026 16.19
Težka bo trampija nimajo več radi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
moskisvet
Portal
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744