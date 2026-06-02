Bo republikancem uspelo s pomočjo zvezdnika osvojiti Kalifornijo?

Republikanec Pratt je ob napovedi svoje kandidature sicer požel mnogo smeha in šal, a je po poročanju Fox Newsa napredoval v javnomnenjskih anketah in postal resen tekmec. Zdi se, da je v tesnem boju z dvema demokratinjama, sedanjo županjo Karen Bass in mestno svetnico Nithio Raman .

Prav kmalu se začenjajo lokalne volitve v ZDA, Kalifornija pa je republikancem že dolgo trn v peti, saj je nikakor niso mogli osvojiti. In morda se jim tokrat posreči s Prattom, ki že dolgo stremi k politični karieri.

V torek bodo potekali predizbori, ki niso strankarski, kar pomeni, da se vsi kandidati pomerijo med seboj ne glede na stranko. Vsak kandidat, ki dobi 50 odstotkov ali več glasov, zmaga neposredno. Če nihče ne doseže tega praga, se najboljša dva uvrstita na novembrske splošne volitve.

Med več kot tridesetimi kandidati v tekmi vodi Bassova s 26 odstotki podpore verjetnih volivcev, kaže anketa UC Berkeley–Los Angeles Times, objavljena v četrtek. Ramanova ima 25 odstotkov, Pratt pa 22.

Pratt je sicer krepko prehitel svoji tekmici, vsaj kar se tiče zbiranja sredstev; v samo enem mesecu je namreč zbral 2,7 milijona dolarjev, kar je skoraj desetkrat več kot Bassova in približno sedemkrat več kot Ramanova.

Pratt je imel močan vpliv na družbenih omrežjih, objavljal je videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, kjer se norčuje iz nasprotnic, in tudi izstopajoče politične oglase. Pojavile so se govorice, da naj bi ob njegovi zmagi nastala celo resničnostna oddaja, a je njegov tiskovni predstavnik to zanikal.

Njegov vzpon delno poganja tudi status ene izmed žrtev, ki so lani v uničujočih gozdnih požarih izgubile svoje domove, ko je bilo v okrožju uničenih več kot 17.000 domov, pa tudi njegov poudarek na brezdomstvu in kriminalu v mestu.

"Kar naprej pravim, da bom postal župan zaradi mam. Mame me bodo izvolile. Mame se v Los Angelesu ne počutijo varne. Ne samo, da se ne počutijo varne – niso varne. Pravzaprav ni nihče varen v LA-ju, razen če si preprodajalec drog," je bil kritičen v oddaji za Fox News.