Bo Rubio nadaljeval s pritiskom na Evropo?

"Živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh nas zahteva, da ponovno preučimo, kako ta izgleda in kakšna bo naša vloga," je dejal Rubio, ki bo vodil ameriško delegacijo na varnostni konferenci v Münchnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je dejal, da so ZDA "tesno povezane z Evropo" in da je bila prihodnost ZDA od vedno povezana z evropsko prihodnostjo. "Zato se samo moramo pogovoriti o tem, kako je videti ta prihodnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Rubio.