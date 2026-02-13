Bo Rubio nadaljeval s pritiskom na Evropo?

"Živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh nas zahteva, da ponovno preučimo, kako ta izgleda in kakšna bo naša vloga," je dejal Rubio, ki bo vodil ameriško delegacijo na varnostni konferenci v Münchnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Ob tem je dejal, da so ZDA "tesno povezane z Evropo" in da je bila prihodnost ZDA od vedno povezana z evropsko prihodnostjo. "Zato se samo moramo pogovoriti o tem, kako je videti ta prihodnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Rubio.
Po poročanju AFP naj bi Rubio v Münchnu nadaljeval s pritiskom na Evropo, čeprav je pričakovati, da bo njegov ton precej bolj diplomatski v primerjavi s tonom ameriškega podpredsednika JD Vancea. Slednji je lansko leto na konferenci ostro kritiziral evropske politike glede priseljevanja, svobode govora in odnos Evrope do populističnih strank. Vancea letos ne bo na münchenski konferenci.
V decembra lani objavljeni novi strategiji nacionalne varnosti ZDA je bila administracija predsednika Donalda Trumpa prav tako kritična do Evrope. Med drugim je zapisala, da Evropi grozi "civilizacijski izbris" zaradi priseljevanja.
Rubio se bo iz Münchna odpravil najprej na Slovaško in nato še na Madžarsko. Obe državi vodita nacionalistična voditelja, ki sta si prislužila podporo Trumpa.
