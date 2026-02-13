Naslovnica
Tujina

Bo Rubio nadaljeval s pritiskom na Evropo?

Munchen, 13. 02. 2026 09.52 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
N.V. STA
Marco Rubio

ZDA so tesno povezane z Evropo, je v Washingtonu pred odhodom na Münchensko varnostno konferenco dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio, a hkrati poudaril, da živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh zahteva ponoven razmislek o tem, kakšno vlogo bodo igrali v novem svetu.

"Živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh nas zahteva, da ponovno preučimo, kako ta izgleda in kakšna bo naša vloga," je dejal Rubio, ki bo vodil ameriško delegacijo na varnostni konferenci v Münchnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je dejal, da so ZDA "tesno povezane z Evropo" in da je bila prihodnost ZDA od vedno povezana z evropsko prihodnostjo. "Zato se samo moramo pogovoriti o tem, kako je videti ta prihodnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Rubio.

Marco Rubio
Marco Rubio
FOTO: AP

Po poročanju AFP naj bi Rubio v Münchnu nadaljeval s pritiskom na Evropo, čeprav je pričakovati, da bo njegov ton precej bolj diplomatski v primerjavi s tonom ameriškega podpredsednika JD Vancea. Slednji je lansko leto na konferenci ostro kritiziral evropske politike glede priseljevanja, svobode govora in odnos Evrope do populističnih strank. Vancea letos ne bo na münchenski konferenci.

V decembra lani objavljeni novi strategiji nacionalne varnosti ZDA je bila administracija predsednika Donalda Trumpa prav tako kritična do Evrope. Med drugim je zapisala, da Evropi grozi "civilizacijski izbris" zaradi priseljevanja.

Rubio se bo iz Münchna odpravil najprej na Slovaško in nato še na Madžarsko. Obe državi vodita nacionalistična voditelja, ki sta si prislužila podporo Trumpa.

marco rubio munchen varnostna konferenca

Zlate palice, vredne 120.000 evrov, po nesreči odvrgel v smeti

Novo smrtonosno streljanje na univerzi: umrli dve osebi

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kunccix
13. 02. 2026 11.10
Po Müenchenu bo obiskal še prijatelje ekstremistične desne žleboplezalce… povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
13. 02. 2026 11.08
#Živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh nas zahteva, da ponovno preučimo, kako ta izgleda in kakšna bo naša vloga# Ja kdo drug kot Tramp, pa uvaja to novo dobo geopolitike!?
Odgovori
+1
1 0
Mortir
13. 02. 2026 11.06
Odlična novica, čimbolj naj. Zdaj je še čas da se rešimo ampak ura že resno tiktaka in to ne nam v prid...
Odgovori
+2
2 0
Zmaga Ukrajini
13. 02. 2026 11.01
Kako pomenljivo - obisk Slovaške in Madžarske. To pove vse o "pomembnosti" Amerike za Evropo.
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
13. 02. 2026 11.09
Slovaška in Madžarska že imata normalne ljudi v vladi.
Odgovori
-1
0 1
Rudar
13. 02. 2026 11.14
Bolfenk, vprašaj kakega madžara ali slovaka, kaj si misli o tem?
Odgovori
0 0
realist9000
13. 02. 2026 10.57
Strinjam se. Priseljevanje in množitev tujih kultur nam škodi. Levi pol pa tako opran, da sploh ne vidi agende.
Odgovori
+4
5 1
galeon
13. 02. 2026 10.55
Amerika rabi Evropo. Kdo pa bo od nje kupoval orožje. Kdo pa ji bo nudil zavetje v bližini Rusije. Kavbojci brez Evrope propadejo. Se potolčejo med sabo.
Odgovori
+3
3 0
Protoc
13. 02. 2026 10.52
Grozni ljudje
Odgovori
-1
1 2
Gram
13. 02. 2026 10.48
Izjemno škodljiva oseba.
Odgovori
+1
3 2
Bolfenk2
13. 02. 2026 10.38
Trump je dobrodošel za normalizacijo Evrope. Liberalno levičarsko zelena politika je Evropo pokopala. V EU potrebujemo več Orbanov in manj Von der Lajen.
Odgovori
+1
6 5
modrook
13. 02. 2026 10.48
Krump normalen? Spoznan kriv po 34 tockah obtoznice?
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
13. 02. 2026 10.31
"Zato se samo moramo pogovoriti o tem, kako je videti ta prihodnost," skupna prihodnost z USA? Ne sliši se dobro. Slaba novica za nas
Odgovori
+4
4 0
bronco60
13. 02. 2026 10.20
Ja, če imam vsega dovolj, ne jamram naokoli, tako pa ameram teče voda v grlo.
Odgovori
+2
3 1
