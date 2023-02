Bo salvadorski predsednik s 'peklenskim zaporom' ustavil tolpe?

Do zob oboroženi policisti so potiskali njihove obrite glave navzdol, zaporniki pa so bili – stisnjeni drug ob drugega kot živali – vklenjeni in prisiljeni v isto pozo. Pokorjeni. Razčlovečeni.

"Te pretresljive podobe pokornih zapornikov spominjajo na tiste, ki jih vidite v koncentracijskih taboriščih. Razčlovečenje ljudi, za katere verjamete, da so drugačni od vas, je kaznivo ," pa je fotografije komentiral britanski novinar Raphael Rowe, ki je v britanskem zaporu preživel 12 let. Obtožen je bil umora, ki ga ni storil.

"Ko sem snemal serijo The World's Toughest Prisons, sem bil v najhujših kazenskih ustanovah na svetu, vključno s strogo varovanimi zapori v Kostariki in Belizeju. Toda intenzivnost teh fotografij in globina dehumanizacije sta presenetili celo mene," pa je Rowe pojasnil v članku za Daily Mail.

Gre sicer za premišljeno taktiko nadzora in ravnanja z zaporniki, pojasnjuje avtor, ki pa se boji, da se bo oblastem maščevala in povzročila še hujše nasilje, ki ga vlada tako obupano poskuša zatreti. "Iz 12 let, ki sem jih po krivem preživel v zaporu, sem se naučil, da so zapori zasnovani tako, da človeku odvzamejo prostost in prevzamejo nadzor nad njegovim življenjem. To, kar gledamo v Salvadorju, pa je korak dlje. Zadnja stopnja," opisuje.

Mega zapor, ki lahko sprejme 40.000 zapornikov

Kot smo že poročali, novozgrajeni mega zapor lahko sprejme do 40.000 zapornikov in velja za največjega v tem delu sveta. Ima osem stavb z 32 celicami, velikimi 100 kvadratnih metrov, v vsaki je 80 postelj, a samo dve stranišči in dva umivalnika.

"Prenatrpanost ne le, da ne ustavi nasilja, pač pa ustvarja gladiatorsko atmosfero. Močnejši se spravljajo na šibkejše in mlajše, higiena je slaba, vsak zapornik z zdravstvenimi težavami je prepuščen samemu sebi, širijo se bolezni," našteva Rowe.

Omenjeni zapor se lahko pohvali s kar sedmimi stopnjami varnostnih ukrepov, ki preprečujejo pobeg. Ti vključujejo celice iz trdnega jekla, 11 metrov visoko obzidje okoli kompleksa, 19 stražnih stolpov, električne ograje in patruljna območja. Elektronski motilci blokirajo signale mobilnih telefonov in onemogočajo stik z zunanjim svetom. Zaporniki lahko celico zapustijo le v primeru obravnav na sodišču ali premestitve v samico. Vsak njihov korak spremlja na desetine kamer, 600 oboroženih vojakov in 250 policistov.

Kot je sporočil Bukele, imajo zaporniki v drugih zaporih po državi dostop do "prostitutk, televizijskih zaslonov, PlayStationov in telefonov", v njegovem zaporu pa ne bo dovoljeno "nobeno od teh razkošij".