Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo Sarkozy moral ponovno za zapahe?

Pariz, 14. 05. 2026 06.35 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Nicolas Sarkozy

Francoski tožilci od sodnikov zahtevajo, da nekdanjega predsednika Nicolasa Sarkozyja ponovno pošljejo v zapor. Tokrat za kar sedem let ter mu naložijo denarno kazen v višini 300.000 evrov zaradi obtožb, da je pokojni libijski voditelj Moammar Gadafi skrivaj financiral njegovo uspešno predsedniško kampanjo leta 2007.

Sarkozyju preživljanje časa za zapahi ni tuje. Septembra 2025 je bil obsojen na pet let zapora zaradi zarote in s tem ostal prvi nekdanji francoski predsednik v sodobni zgodovini, ki je bil zaprt.

V pariškem zaporu La Sante je sicer preživel le 20 dni, nato pa je bil novembra izpuščen pod sodnim nadzorom, poroča AP News. Na odločitev sodišča se je pritožil, tožilci pa so odgovorili s pritožbo, s katero želijo znova uveljaviti obtožbe, ki jih je na prvem sojenju zavrnil. Pritožbeni postopek bo trajal do začetka junija, razsodba pa je pričakovana 30. novembra.

Nekdanji predsednik se je sicer v zadnjih letih soočil z več korupcijskimi aferami, vendar ima primer Libije daleč največjo politično težo, saj naj bi ga prav tuja diktatura pripeljala na oblast.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy
FOTO: AP

Tožilstvo je od treh sodnikov, ki obravnavajo pritožbo, zahtevalo, naj Sarkozyja spoznajo za krivega korupcije, nezakonitega financiranja kampanje in prikrivanja poneverbe libijskih javnih sredstev. To so tri obtožbe, od katerih je bil Sarkozy na prvem sojenju oproščen. Ločena zahteva bi mu za pet let prepovedala opravljanje javnih funkcij.

Sarkozyjev odvetnik Christophe Ingrain je po zaslišanju novinarjem povedal, da je zahteva tožilstva "popolnoma enaka" tisti, ki so jo finančni tožilci neuspešno podali na prvem sojenju. "V njegovi kampanji ni libijskega denarja, niti v njegovem premoženju," je dejal. "Nicolas Sarkozy je nedolžen in to bomo dokazali v petnajstih dneh."

Tudi drugi člani Sarkozyjevega najožjega kroga, med njimi nekdanji načelnik kabineta Claude Guéant, nekdanji notranji minister Brice Hortefeux, dolgoletni Sarkozyjev posrednik Alexandre Djouhri in Sarkozyjev volilni blagajnik iz kampanje leta 2007 Éric Woerth, se prav tako soočajo z obtožbami v tem primeru.

Tožilci so zanje zahtevali kazni od 10 mesecev do šest let zapora ter denarne kazni med 3000 in 4 milijoni evrov.

Tožilstvo je prav tako zahtevalo mednarodni nalog za prijetje Beshirja Saleha, nekdanjega vodje Gadafijevega kabineta, ki živi v izgnanstvu od padca libijskega režima leta 2011 in se ni nikoli pojavil na nobenem od sojenj.

Obtožbe o libijskem financiranju so se prvič pojavile leta 2011. Francoski preiskovalci so kasneje ugotovili, da je bilo približno šest milijonov evrov prenesenih iz Libije na račune, ki jih je nadzoroval Ziad Takieddine, posrednik, ki je umrl septembra lani, le nekaj dni pred prvotno razsodbo.

Sarkozy na sodišču
Sarkozy na sodišču
FOTO: Profimedia

V središču primera sta dva skrivna sestanka konec leta 2005 med Guéantom, Hortefeuxom in Abdallahom Senoussijem, Gadafijevim svakom in vodjo obveščevalnih služb. Senoussi je bil leta 1999 obsojen na dosmrtno ječo zaradi ukaza za bombni napad na let UTA 772 nad Nigerjem leta 1989, v katerem je umrlo 170 ljudi, med njimi 54 francoskih državljanov. Tožilci trdijo, da je Sarkozyjev tabor obljubil, da bo preveril Senoussijevo obsodbo v zameno za denar za kampanjo.

Sarkozy je te navedbe zavrnil. "Zakaj bi izbral Gadafija, ki ga prej nisem nikoli srečal, za vzpostavitev sumljivega financiranja v 30-minutnem sestanku?" je vprašal sodnike na pritožbeni obravnavi aprila. "To nima smisla."

"Francoskemu ljudstvu dolgujem resnico. Nedolžen sem," je dodal Sarkozy in poudaril, da v njegovo kampanjo leta 2007 ni prišel noben libijski denar.

Preberi še 'Trpljenja ni mogoče popraviti s krivico: jaz sem nedolžen'

Prvostopenjsko sodišče ga je oprostilo obtožbe korupcije iz tehničnih razlogov, saj je presodilo, da kot predsedniški kandidat ni imel statusa "javne oblasti", ki ga zahteva francoska protikorupcijska zakonodaja.

Sarkozy je bil v dveh drugih primerih že pravnomočno obsojen. Najvišje francosko sodišče je novembra potrdilo njegovo obsodbo zaradi financiranja njegove neuspešne kampanje za ponovno izvolitev leta 2012, znane kot afera Bygmalion, za katero je dobil enoletno kazen, šest mesecev nepogojno in šest mesecev pogojno. Sodnik je prejšnji teden odločil, da lahko Sarkozy šestmesečno kazen prestaja v pogojnem izpustu namesto z elektronskim nadzorom na gležnju, pri čemer se je skliceval na njegovo starost, vendar ta odločitev še ni pravnomočna.

Preberi še 20 'izčrpavajočih' dni 'nočne more'
nicolas sarkozy sojenje moammar gadafi francija

Ši in Trump sta se srečala in napovedala 'fantastično prihodnost'

Kuba v vse večji krizi, ruske nafte ni več

24ur.com Sarkozyja v zapor pospremila žena, v Santeju bo pet let
24ur.com 'Trpljenja ni mogoče popraviti s krivico: jaz sem nedolžen'
Dominvrt.si Sarkozy odhaja v zapor - kako bo videti njegov novi dom?
24ur.com Sarkozy obsojen na leto dni z elektronsko zapestnico
24ur.com Sarkozy obsojen na pet let zapora in plačilo 100.000 evrov
24ur.com Sodišče zavrnilo pritožbo Sarkozyja, na izbiro ima zapor ali 'zapestnico'
24ur.com Obsojeni nekdanji francoski predsednik ostal brez legije časti
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hales
14. 05. 2026 08.49
V tujini se gredo to zares. Kdaj bo pri nas kdo za zapahi? Veliko denarja, veliko vplivanja BlackCube pa to.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Najem ali kredit v Ljubljani: razlika vas bo presenetila (izračun)
Najem ali kredit v Ljubljani: razlika vas bo presenetila (izračun)
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Želite odlično sočno meso na žaru: tako postaneš prava žar legenda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713