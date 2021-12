Bo Škotska oprostila več tisoč že usmrčenih 'čarovnic'?

Da nepravilna kriminalizacija žensk v preteklosti krepi stereotipe tudi v današnjem času, je prepričana Donova. Priznanje napak iz preteklosti in odprava tega spornega prava bi po njenem mnenju prinesla enakopravnejši pogled na moške in ženske.

Škotska bi lahko kmalu oprostila na tisoče žensk, ki so jih pred več stoletji prepoznali za čarovnice ter jih zaradi tega usmrtili. Škotska poslanka Natalie Don je prek družbenih omrežij namreč sporočila, da se bo v parlamentu začela obravnava poslanskega zakona, ki bi omogočal oprostitev obsojenih in usmrčenih, poroča Euronews.

Za pravno oprostitev oseb, ki so bile med letoma 1562 in 1736 obtožene čarovništva, uradno opravičilo in postavitev nacionalnega spomenika se medtem bori tudi odvetnica in vodja skupine Čarovnice Škotske Claire Mitchell. Z oprostitvijo bi, kot pravi, tudi uradno in pravno priznali, da usmrčene osebe niso bile čarovnice, te osebe pa si zaslužijo tudi opravičilo. "Čeprav so bile nekatere med njimi oproščene čarovništva, je bilo njihovo življenje vseeno uničeno," opominja na škotsko zgodovino.

"Ker moški in ženske še vedno nismo enakopravni, je pomembno, da priznamo naše pretekle zmote in napake," pravi in ob tem dodaja, da prav to omogoča, da kot družba rastemo in smo boljši.

'200 let strahu za ženske'

Zgodovinarji pravijo, da je bilo na podlagi škotskega zakona o čarovništvu, ki je ostal v veljavi skoraj 200 let, čarovništva obtoženih približno 3837 ljudi. V tem času je čarovništvo veljalo za zločin, ki se ga kaznuje s smrtjo. Obsojene so zadušili in nato sežgali na grmadi, zaradi česar trupel obtoženih niso mogli niti pokopati. Takšna usoda je doletela okoli dve tretjini osumljencev, kar je precej visoka številka za majhno državo, ocenjujejo.

Osumljene čarovništva so občasno zaprli in mučili, da bi osebe priznale zločin. Ženske pa se medtem na sodiščih niso smele niti zagovarjati. Velikokrat so na obtoženih iskali tudi t. i. hudičeva znamenja, kot dokaz čarovništva pa se je pri ženskah smatrala tudi njihova prepirljivost.