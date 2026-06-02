Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo Slovenija postala del višegrajske skupine?

Berlin, 02. 06. 2026 17.23 pred 38 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA
Srečanje predsednikov vlad članic višegrajske skupine z Janezom Janšo-3

Novi madžarski premier Peter Magyar je med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Merzu napovedal, da bo na vrhu višegrajske skupine (V4) 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini.

Madžarski premier je na novinarski konferenci izrazil željo razširitve višegrajske skupine in napovedal, da bo na prihajajočem srečanju premierjev držav članic 23. junija v Budimpešti predlagal, da se v skupino povabijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Višegrajsko skupino so leta 1991 ustanovile Madžarska, Poljska, Češka in Slovaška z namenom spodbujanja skupnih gospodarskih interesov, proste trgovine, razvoja prometne infrastrukture in sodelovanja na področju energetike. V4 je bila nekoč enotna, a so se odnosi med članicami zaradi različnih stališč do vojne v Ukrajini po letu 2022 ohladili.

Nekdanja višegrajska skupina
Nekdanja višegrajska skupina
FOTO: AP

Cilj širitve skupine je po navedbah Magyarja oblikovanje močne srednje Evrope. Kot je dodal, bi razširjeno sodelovanje vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture.

Širitev skupine je madžarski premier prvič zagovarjal že med obiskom pri avstrijskem kanclerju Christianu Stockerju maja na Dunaju, ko je tudi sklical prihajajoči vrh v madžarski prestolnici.

Danes je medtem v Berlinu sporočil tudi, da je Madžarska na pragu dogovora z Ukrajino o pravicah madžarske manjšine v sosednji državi. Dejal je, da se je pripravljen prihodnji teden sestati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, če bodo ta teden zaključili pogajanja o tem vprašanju.

Po podatkih Madžarske v zahodni ukrajinski regiji Zakarpatje živi do 100.000 etničnih Madžarov.

višegrajska skupina madžarska peter magyar širitev

V Bruslju skoraj popolna ustavitev letalskega prometa

Davek na premoženje: Magyar udarja po Orbanovih zaveznikih

24ur.com Kosova bo v Ukrajini Kijevu izrekla tudi podporo pri približevanju EU
24ur.com Pogajanja s Putinom v soseščini Slovenije?
24ur.com Fajon: Ukrajina se Natu približuje, a ni še čas za vabilo
24ur.com Širitev povezave: glavna tema vrha voditeljev držav članic EU
24ur.com Slovenske manjšine o vstopu Slovenije v EU
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
razumi če lahko
02. 06. 2026 18.06
Še eno tako izjavo poda Peter pa se vsi naši levaki fentajo predvidevam , da je sedaj on izdajalec !!
Odgovori
0 0
JP2022
02. 06. 2026 18.03
To je super ideja. Poznam te države, standard raste, ulice so čiste in varne. Tja spadamo tudi geografsko in izvorno
Odgovori
+1
1 0
Castrum
02. 06. 2026 17.58
Srednja Evropa je naš dom. Način življenja, razmišljanja, vrednote in tradicija je skupna točka vsem narodom srednje Evrope. In prav zato je rajnka Avstrija celih 600 let združevala te narode.
Odgovori
+4
5 1
huperz
02. 06. 2026 17.55
JJ in Orban sta sigurno že to planirala, tak da verjamem da bo šlo v to smer
Odgovori
-1
1 2
Žmavc
02. 06. 2026 17.54
Slovenija se bo morala nekam priključit, če želimo ostat na evropskem zemljevidu. Golobizem v štirih letih ni bil sposoben nič. Vse kar so naredili, je bil uvoz tujcev in ovijanje Slovenije v mavrično zastavo.
Odgovori
+6
12 6
bu?e24 1
02. 06. 2026 17.58
Škoda k je sveti izbrisau čistokrvne slovence.dnk vam je za smeti zdej
Odgovori
-3
0 3
RdečiKarton
02. 06. 2026 18.05
Pojem "čistokrvni slovenec" ne obstaja.
Odgovori
+1
1 0
4krogci
02. 06. 2026 17.54
evo in namesto proti zahodu se SLO nazaj obrača proti komunističnemu vzhodu hahahhahaha
Odgovori
-4
2 6
Žmavc
02. 06. 2026 17.55
Svetujem ti kak izlet na Slovaško, Poljsko... Boš prijetno presenečen.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
moskisvet
Portal
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744