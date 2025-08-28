Svetli način
Tujina

Bo Slovenija prepovedala vstop Netanjahuju in Dodiku?

Ljubljana, 28. 08. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
77

Vlada naj bi na seji obravnavala izhodišča za prepoved vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki kljub uradnemu odvzemu mandata vztraja na položaju predsednika Republike Srbske, in izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju. Obravnave ni zaključila, naj bi pa odločitev predvidoma sprejela na naslednji seji.

Dodik in Netanjahu
Dodik in Netanjahu FOTO: 24ur.com

Po poročanju N1 je vlada tik pred današnjo sejo na dnevni red uvrstila točko z oznako zaupnosti. Portal navaja, da se je ta nanašala na izhodišča za prepoved vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki mu je po pravnomočni obsodbi volilna komisija BiH odvzela mandat predsednika omenjene entitete BiH, in Benjaminu Netanjahuju, zoper katerega je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za prijetje.

Zunanje ministrstvo je na vprašanje STA o morebitni prepovedi vstopa omenjeni dvojici odgovorilo le, da je vlada obravnavala gradivo, ki je označeno s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati. Po neuradnih informacijah naj bi sicer obravnavala to prepoved.

N1 je še poročal, da vlada obravnave ni zaključila, saj mora ministrstvo za zunanje in evropske zadeve gradivo še dopolniti, naj pa bi odločitev o prepovedi vstopa v državo predvidoma sprejela na naslednji seji.

Volilna komisija v Sarajevu je Dodiku mandat odvzela, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Dodik, ki tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, položaja ne želi zapustiti. Zunanje ministrstvo je sicer prejšnji teden povedalo, da pozorno spremlja dogajanje v BiH in pozvalo k doslednemu spoštovanju ter izvršitvi odločitev sodišč.

"Vladavina prava je temeljni pogoj za približevanje BiH k EU, delujoče institucije pa so ključnega pomena. Stalno opozarjamo na nesprejemljivost retorike in ukrepov, ki nevarno spodkopavajo ozemeljsko celovitost, ustavni red ter institucije Bosne in Hercegovine," je opozorilo ministrstvo.

"O morebitnih omejevalnih ukrepih zoper posameznike se bomo odzivali glede na razvoj nadaljnjih dogodkov, zato vse možnosti ostajajo na mizi," je takrat še dodalo.

dodik netanjahu vlada slovenija vstop
KOMENTARJI (77)

bronco60
28. 08. 2025 20.30
Bravo, vsaj v nečem se strinjam to vlado, upam, da uspe.
2mt8
28. 08. 2025 20.29
Raje napišite, kako so slovenski levi politiki od Jankovića do Gašpar Gašpar Mišića in tudi taki iz vladajočih levih strank pomagali, da je postal za male denarje lastnik podjetij in nepremičnin po Sloveniji
seter73
28. 08. 2025 20.29
Dodiku sigurno ne ker fegiGolob ne upa to narediti opankoviću
TEHNOkopter
28. 08. 2025 20.27
Da neb jst peš pršu tha v izrael
jablan
28. 08. 2025 20.28
-1
🤣🤣🤣🤣in kaj boš
prdara
28. 08. 2025 20.25
-1
a lahko napišete še kdo je sestavljal volilno komisijo,če so bili bosanci muskimanske vere vemo kam pes taco moli
manga
28. 08. 2025 20.23
-3
Kaj pa Orban,Fico,Putin,Lavrov,Erdogan,kitajski predsednik ? A je res mednarodna moč naše države tako nizko padla ?Kaj pa Plenkovič in Milanovič ki dovolita ustaško nacistična orgijanja na Hrvaškem ?
manga
28. 08. 2025 20.20
-1
Z takšnim dejanjem bi Slovenija de facto priznala Republiko Srbsko kot neodvisno državo.
jablan
28. 08. 2025 20.18
+1
Pravilno
Slovenska pomlad
28. 08. 2025 20.17
-1
Katere narodnosti je Janša?
2mt8
28. 08. 2025 20.27
+2
Srb zagotovo ni. Te imaš ti najraje.
Eli Copter
28. 08. 2025 20.17
-1
Ekstremni levičarji delajo nepopisno škodo Sloveniji. Te ukrepe bo potrebno čimprej odpraviti kakor tudi priznanje države, ki še ni bila ustanovljena.
lusma00
28. 08. 2025 20.20
-1
Eli copter ekstremni desničarji so pa že zdavnaj naredili nepopisno škodo in sramoto Sloveniji pa še naprej se vztrajno trudijo
Ročak
28. 08. 2025 20.14
+2
To se bosta sekirala, še posebej Netanjahu.
Levi so barabe
28. 08. 2025 20.13
+0
Naslednji mandatar janša bo take ukrepe odpravil 😌
Bombardirc1
28. 08. 2025 20.14
+3
Jajo mora še par let odsedet, ne pa da bo mandatar...
lusma00
28. 08. 2025 20.25
-1
Desni hlapec ti in tebi podobni z janšo na čelu odpravite sami sebe ker ste živa sramota za Slovenijo..sploh pa vaš vodja med ustaši dokazuje kje vam je bilo mesto in to mesto vas še vedno čaka..če ne razumeš vprašaj še živečega partizana
manga
28. 08. 2025 20.12
+2
Na kašen način se je Dodik zameril Sloveniji ? Nikdar z nobeno izjavo ni povedal nič slabega...
revolucionar100
28. 08. 2025 20.12
+0
Popizdoš slovenska politika,komaj čakam volitve.Upam,da Fajonka zgine iz Slovenske politike,pa še kup enakomislečih.Mi bomo nabijali sankcije......sicer pa zakaj ? Pa komu?zaradi ega slovenskih feministk,katere upam,da jih več ne gledamo na Slo parketu
HeavyDxxx
28. 08. 2025 20.12
+1
Dodiku zasežt premoženje. Ampak Levica si kaj takega ne upa niti mislit.
Čombe
28. 08. 2025 20.11
-1
kako se naša fajonka izpostavlja je noro, namesto da bi tako kot ostali imeli kakšen sto.miljardi posel bo vse uničila noro, najboljše da kar odpremo meje miljonu eritrejcev
Iskrški Lovro
28. 08. 2025 20.16
-1
Ti bi prodal dušo za denar, "fajonka" pa ne
Colgate
28. 08. 2025 20.11
+1
Podpiram prepoved vstopa!
Milko-reptilko
28. 08. 2025 20.10
-1
modeli zatirajo rusijo, nemest izraela... slava rusiji!
Rabbit
28. 08. 2025 20.09
-1
Puste Netanjahuja pr mer sicer boste mel kmal arabcev brez števila tuki!!!
Iskrški Lovro
28. 08. 2025 20.17
-1
A ni logično, da bo sedaj več arabcev tukaj, če je netanyahu vedno v vojni z njimi? Kam misliš, da bodo šli?
Colgate
28. 08. 2025 20.09
+0
uh, Zoran bo močno užaljen
