Bo Slovenija prepovedala vstop Netanjahuju in Dodiku?

Po poročanju N1 je vlada tik pred današnjo sejo na dnevni red uvrstila točko z oznako zaupnosti. Portal navaja, da se je ta nanašala na izhodišča za prepoved vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki mu je po pravnomočni obsodbi volilna komisija BiH odvzela mandat predsednika omenjene entitete BiH, in Benjaminu Netanjahuju, zoper katerega je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za prijetje.

Zunanje ministrstvo je na vprašanje STA o morebitni prepovedi vstopa omenjeni dvojici odgovorilo le, da je vlada obravnavala gradivo, ki je označeno s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati. Po neuradnih informacijah naj bi sicer obravnavala to prepoved.

N1 je še poročal, da vlada obravnave ni zaključila, saj mora ministrstvo za zunanje in evropske zadeve gradivo še dopolniti, naj pa bi odločitev o prepovedi vstopa v državo predvidoma sprejela na naslednji seji.

Volilna komisija v Sarajevu je Dodiku mandat odvzela, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Dodik, ki tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, položaja ne želi zapustiti. Zunanje ministrstvo je sicer prejšnji teden povedalo, da pozorno spremlja dogajanje v BiH in pozvalo k doslednemu spoštovanju ter izvršitvi odločitev sodišč.

"Vladavina prava je temeljni pogoj za približevanje BiH k EU, delujoče institucije pa so ključnega pomena. Stalno opozarjamo na nesprejemljivost retorike in ukrepov, ki nevarno spodkopavajo ozemeljsko celovitost, ustavni red ter institucije Bosne in Hercegovine," je opozorilo ministrstvo.

"O morebitnih omejevalnih ukrepih zoper posameznike se bomo odzivali glede na razvoj nadaljnjih dogodkov, zato vse možnosti ostajajo na mizi," je takrat še dodalo.