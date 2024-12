Bo Švedska prva država na svetu, ki bo izkoreninila raka materničnega vratu?

Humani papilomavirusi (HPV) so virusi, s katerimi pride v stik večina spolno aktivnih oseb, tako v Sloveniji kot tudi drugje po svetu. Po podatkih mednarodnega referenčnega centra za HPV poznamo več kot 200 različnih genotipov, od tega približno 45 genotipov HPV povzroča okužbe spolovil, rodil, zadnjika in ustnega dela žrela. Okužba s HPV v večini primerov poteka brez simptomov ali znakov, lahko pa privede do nastanka predrakavih ter rakavih sprememb. HPV so glavni vzrok za nastanek genitalnih bradavic in raka materničnega vratu, povezani pa so tudi z nastankom drugih rakov in papilomov grla, tako pri moških kot pri ženskah, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Dobra novica je, da je to vrsto raka mogoče preprečiti in da lahko s cepljenjem proti HPV virusu v nekaj sekundah zaščitimo na milijone ljudi. Najuspešnejše po tej poti stopa Švedska, ki se približuje svojemu cilju – raka materničnega vratu želi v nekaj letih povsem izkoreniniti.

Rak materničnega vratu je enajsti najpogostejši rak pri ženskah in četrti najpogostejši rak pri mladih ženskah (25–49 let) v Evropi. V državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora za rakom materničnega vratu letno zboli okoli 31.000 žensk, več kot 13.000 jih umre. Za razliko od številnih drugih rakov, za katerimi primarno zbolevajo starejše osebe, se rak materničnega vratu pojavlja pri mlajših ženskah v rodni dobi.

Na Švedskem, v državi z desetimi milijoni prebivalcev, diagnozo raka materničnega vratu vsako leto prejme več kot 500 žensk, okrog 150 jih zaradi tega umre. A število primerov se v zadnjih 30 letih znatno zmanjšuje in se je od šestdesetih let razpolovilo, je na predavanju na Evropskem forumu o raku v Bruslju povedala Fanette Caudron iz švedskega združenja za boj proti raku.

Okužbe s HPV večinoma potekajo brez značilnih simptomov in znakov, zato večina ljudi ne ve, da so okuženi. Pri večini oseb (90 %) okužba v dveh letih spontano mine, pri nekaterih (10 %) pa se lahko razvije perzistentna (dolgotrajna) okužba s HPV, ki lahko vodi v nastanek genitalnih bradavic ali določenih rakov.

Še en pomemben faktor za prevencijo raka materničnega vratu so presejalni programi za zgodnje odkrivanje. "Tudi tukaj gre Švedski zelo dobro. Ženske, stare od 23 do 64 let, dobijo vabilo na brezplačni pregled z že določenim datumom. To se je izkazalo za zelo učinkovito, udeleži se jih 78 % povabljenih."

Trenutno Švedska nudi tudi t. i. catch up cepljenje za mlade ženske, rojene med letoma 1994 in 1999. "Gre za ženske, ki so prestare, da bi cepivo dobile v šoli, tveganje, da bi se okužile s HPV, pa je zanje večje. Trenutno je cepljenih 47 odstotkov, naš cilj pa je, da pridemo do 70 odstotkov ."

Cepljenje proti virusu HPV je na Švedskem vse od leta 2010 del nacionalnega programa cepljenja, od leta 2020 pa je brezplačno tako za dečke kot deklice. Po besedah Caudronove je cepivo prejelo že 90 odstotkov deklic in 85 odstotkov dečkov. Razlog za tako visoko precepljenost je visoko zaupanje ljudi v zdravstvo in dobro zastavljen program cepljenja. "Dečki in deklice cepivo prejmejo v šoli, cepijo pa jih šolske sestre. Ta način se je izkazal kot učinkovit, saj je zagotovljena široka pokritost in pridobljeno večje zaupanje staršev v cepivo ," je pojasnila.

Spogledujejo se tudi z možnostjo, da bi "catch up" cepljenje ponudili mladim moškim in določenim rizičnim skupinam. Zahvaljujoč veliki razširjenosti presejalnih programov, cepljenju proti HPV virusu tako za dečke kot za dekleta ter "catch up" cepljenju za ženske, stare od 25 do 30 let, bi lahko Švedska raka materničnega vratu izkoreninila zelo kmalu. "Govorimo o letu 2027, torej v treh letih," je bila jasna Caudronova. "Pred nami so še določeni izzivi, a smo definitivno na pravi poti." Če ji bo to uspelo, bo postala prva država na svetu.

Program cepljenja proti virusu HPV in presejalni programi se med državami zelo razlikujejo, zato je po njenih besedah pomembno, da kot civilna družba veliko delamo z otroki in poskušamo širiti informacije, vplivati na mlade ženske in odločevalce globalne politike, naj zagotovijo pravičen dostop do cepiv in tako zaščitijo ljudi po vsem svetu.