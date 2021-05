Bo svet že kmalu dosegel temperaturno mejo?

Vse bolj verjetno je, da bomo v enem od naslednjih petih let dosegli globalno temperaturno mejo. Obsežna študija je namreč pokazala, da obstaja 40-odstotna verjetnost vsaj eno od let do leta 2025 za 1,5 stopinje Celzija bolj vroče od predindustrijske ravni. "To nam kaže, da je bilo podnebno ukrepanje do zdaj povsem nezadostno in da je za ustavitev globalnega segrevanja treba emisije nujno zmanjšati na nič," je rezultate komentiral direktorja raziskav na Inštitutu Grantham.

Poročilo Svetovne meteorološke organizacije WMO trdi, da bomo na Zemlji že kmalu dosegli temperaturo mejo. Znanstveniki namreč ugotavljajo, da bo med letoma 2021 in 2025 prišlo leto, ki bo najbolj vroče do zdaj ter da obstaja 40-odstotna nevarnost zvišanja temperature za 1,5 stopinje Celzija. Tako bo to leto prekoračil tudi vročino iz leta 2016, poroča BBC. Analiza temelji na modeliranju UK Met Office in raziskovalcev podnebja v 10 državah, vključno z ZDA in Kitajsko. V zadnjem desetletju so znanstveniki ocenili, da je možnost, da bi katero koli leto doseglo za 1,5 stopinje Celzija višjo temperaturo, le 20-odstotna. Nova ocena pa je to možnost povečala.

icon-expand Obstaja 40-odstotna verjetnost, da bo vsaj eno od let do leta 2025 za 1,5 stopinje Celzija bolj vroče od predindustrijske ravni. FOTO: Shutterstock

Znanstvenik Met OfficaLeon Hermanson je dejal, da primerjava predvidenih temperatur s temperaturami med leti 1850 in 1900 kaže na očiten dvig. "Kar pomeni, da se približujemo 1,5 stopinjam. Nismo še tam, vendar se približujemo," je dejal ter dodal, da se čas za"močno akcijo, ki jo zdaj potrebujemo, hitro izteka". Raziskovalci poudarjajo, da bo, četudi bo eno od naslednjih petih let 1,5 stopinje Celzija višje od predindustrijske ravni, to le začasno stanje. Naravna spremenljivost pa bo vplivala, da bo naslednjih nekaj let morda celo nekoliko hladnejših in da bo trajalo še več desetletij, preden bo ta temperaturna meja trajno prešla. Je cilj Pariškega sporazuma spodletel? Pariški sporazum je za cilj postavil, da zvišanje povprečne svetovne temperature ne doseže več kot dve stopinji Celzija in si prizadeva, da v daljšem obdobju ne bi presegli niti temperaturne meje 1,5 stopinje. A po besedah Joerija Rogelja, direktorja raziskav na Inštitutu Grantham temperaturne meje v sporočilu Met Office ne bi smeli zamenjati s temperatudno mejo, ki je določena v Pariškem sporazumu. "Eno leto, ko dosežemo 1,5 stopinje Celzija več, ne pomeni, da so bile meje v Pariškem sporazumu presežene,"je pojasnil, a dodal, da je to kljub temu slaba novica. "To nam le še enkrat kaže, da je bilo podnebno ukrepanje do zdaj povsem nezadostno in da je za ustavitev globalnega segrevanja treba emisije nujno zmanjšati na nič."

icon-expand 'Za ustavitev globalnega segrevanja treba emisije nujno zmanjšati na nič.' FOTO: Shutterstock

Pomembno poročilo Združeni narodov za podnebje iz leta 2018 je poudarilo, kako so vplivi podnebnih sprememb veliko hujši, če je povečanje temperature večje od 1,5 stopinje Celzija. Trenutne napovedi kažejo, da bi se lahko svet tudi ob nedavnih obljubah o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov lahko segrel za dodatne tri stopinje Celzija. Generalni sekretar WMO Petteri Taalas, je dejal, da so rezultati nove raziskave več kot le statistika. "Ta študija z visoko stopnjo znanstvenih spretnosti kaže, da se merljivo in neizprosno približujemo spodnjemu cilju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah," je pojasnil. "To je le še en pokazatelj, da mora svet pospešiti zaveze k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in doseganju ogljične nevtralnosti," je dejal. Tudi profesorEd Hawkins, podnebni znanstvenik z univerze v Readingu, je dejal, da morebitna uresničitev nove napovedi ne pomeni, da smo presegli mejo Pariškega sporazuma. Poudarja, da 1,5 stopinje Celzija"ni neka čarobna številka, ki se ji moramo izogniti". "Ne gre za rob pečine, temveč bolj za pobočje, na katerem smo že in, ko se podnebje segreje, učinki postajajo vedno slabši," je pojasnil ter dejal, da je zato treba potegniti mejo in omejiti dvigovanje temperature, vendar pa da moramo hkrati vedeti, da je učinke podnebnih sprememb že mogoče videti povsod po svetu ter da bodo ti v prihodnje še hujši.