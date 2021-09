Bo Švica podprla referendum, ki omogoča istospolne poroke?

Nasprotniki medtem trdijo, da bi sprememba ogrozila koncept družine, ki temelji na zvezi med moškim in žensko. Najnovejše raziskave sicer kažejo, da referendum beleži okoli 60-odstotno podporo, vendar pa tudi, da se s približevanjem volitev razlika med podporniki in nasprotniki referenduma manjša.

Švica je sicer tradicionalno konzervativna država. Ženske so volilno pravico na primer dobile šele leta 1990. Prav tako je ena redkih držav zahodne Evrope, ki ne priznava istospolnih porok. Med njimi so še Grčija, Italija ter mikrodržave Andora, Monako in San Marino. "To je boj, ki sega 20 let v preteklost," je dejal Matthias Erhardt, član mestnega sveta v Ženevi. Meni namreč, "da bi bil to korak k modernosti".

A tudi v primeru, da referendum na volitvah dobi podporo, bo minilo več mesecev, preden se bodo istospolni pari lahko sklenili zvezo. To pa predvsem zaradi upravnih in zakonodajnih postopkov.

Po podatkih tamkajšnje vlade civilno zvezo ustanovi približno 700 istospolnih parov na leto. Vendar pa pri tem niso deležni enakih pravic, kot heteroseksualni pari.

Zagovorniška skupina za pravice LGBTIQ+ skupnosti ILGA-Europe na lestvici 49 evropskih držav leta 2021 glede na njihovo pravno in politično prakso Švico uvršča na 22. mesto, takoj po Sloveniji in BiH. Pri razvrščanju so upoštevani različni dejavniki, tudi diskriminacija LGBTIQ+ skupnosti, zločini iz sovraštva in sovražni govor ter pravna priznanja transseksualcev.