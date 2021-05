So s pomočjo Tik Toka našli pred 18 leti ugrabljeno deklico?

V tednih, ki so sledili objavi posnetka, je policija dobila več kot 100 namigov o pogrešani deklici. Kot pravijo, imajo "zanesljive priče", ki trdijo, da so v času Sofiinega izginotja videle deklico v solzah, ki jo je nekdo odpeljal stran.

Posnetek je nastal marca v kraju Culiacan na severozahodu Mehike in hitro postal viralen. Na njem neimenovan moški v španskem jeziku postavlja vprašanja ženski. Ta pove, da je stara 22 let in trdi, da je bila ugrabljena, zdaj pa poskuša najti svojo družino. Kogarkoli, ki bi jo prepoznal, prosi, naj pride po njo, saj ne ve, od kje prihaja.

"Vemo za posnetek, preiskava v zvezi s tem poteka ," je sporočila policija in se zahvalila vsem, ki so ji to informacijo posredovali. "Cenimo to ," so zapisali na spletni strani, vzpostavljeni za zbiranje informacij v preiskavi izginotja male Sofie.

PreiskovalecAl Wehner je povedal, da so že stopili v stik z uporabnikom Tik Toka, ki je posnetek objavil. Zdaj jim v Culiacanu pomaga najti omenjeno žensko. Kot je povedal policiji, so ga kontaktirali ljudje, ki trdijo, da to ni Sofia in mu ukazali, naj neha promovirati posnetek. Ti klici so se Wehnerju zdeli sumljivi, saj policija ni mogla izslediti klicateljev.

"Obstaja nekaj zelo velikih podobnosti med njima," je še povedal Wehner. Po njegovih besedah si želijo, da bi žensko s posnetka izsledili in nato njen DNK primerjali s Sofiinim.

Sofiina mama je sicer umrla leta 2009, a preiskovalci so po njegovih besedah ostali v stikih z njeno družino.

Na spletni strani, s pomočjo katere jo iščejo, piše, da je bila mala deklica "sončni žarek, ki so mu ukradli svetlo in nedolžno življenje". Njena družina, prijatelji in celotna skupnost pa vse, odkar jim je bila odvzeta, živijo pod temnim oblakom. "Sofio smo imeli in jo še vedno imamo radi vsi, ki jo poznamo. Nikoli je ne bomo pozabili."

Policija se bo zdaj po vseh namigih, ki jih je prejela o primeru, osredotočila tudi na svetlo moder, siv oz. srebrn kombi brez stranskih oken, ki so ga na dan njenega izginotja opazili v bližini hiše.