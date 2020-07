Bo TikTok prepovedan tudi v ZDA?

"TikTok vodi ameriški izvršni direktor z več sto zaposlenimi in vodilnimi na področju varnosti, izdelkov in javne politike v ZDA," je na drugi strani dejal tiskovni predstavnik TikTok-a. "Naša najbolj pomembna naloga je, da delamo na varnosti aplikacije za naše uporabnike. Kitajski vladi nismo nikoli posredovali podatkov o uporabnikih. Tega ne bi storili, tudi če bi nas za to prosili."

Mike Pompeo je prepoved uporabe različnih kitajskih aplikacij omenil med intervjujem za Fox News , kjer je poudaril, da zadevo jemlje zelo resno. Ko so ga o temi vprašali je odvrnil: "Glede kitajskih aplikacij za mobilne telefone lahko zagotovim, da bodo Združene države Amerike ravnale prav." Dodal je, naj ljudje aplikacijo prenesejo le, "če želijo, da so njihovi zasebni podatki v rokah Kitajske komunistične stranke."

Odnosi med ZDA in Kitajsko zaostreni na več področjih

Pompeove pripombe prihajajo v času zaostrenih odnosov med ZDA in Kitajsko, ki so se razširile na več področij, tudi na področje nacionalne varnosti, trgovine in tehnologije. Ameriški politiki so TikTok, ki je v lasti zagonskega podjetja ByteDance s sedežem v Pekingu, že večkrat kritizirali, saj da aplikacija ogroža nacionalno varnost zaradi povezav s Kitajsko.

Trdijo, da bi bilo lahko podjetje prisiljeno k "podpori in sodelovanju pri obveščevalnem delu, ki ga nadzira Kitajska komunistična stranka." Predstavniki TikTok-a so že pred tem dejali, da delujejo ločeno od ByteDancea. Trdijo, da so njihovi podatkovni centri v celoti zunaj Kitajske in da za nobenega od teh podatkov ne velja kitajska zakonodaja. Da so podatki o uporabnikih v ZDA shranjeni v ZDA, z varnostno kopijo v Singapurju, zatrjujejo s TikTok-a. Tiskovni predstavnik podjetja je že maja povedal, da se mu zdi vprašljivost nacionalne varnosti "neutemeljena", še poroča CNN.