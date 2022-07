Bo to eden najhujših vročinskih valov v Evropi po letu 1757?

A huda vročina postaja tudi vse bolj smrtonosna. Španski časopis La Vanguardia namreč poroča, da je zaradi vročinskega vala do tega tedna v državi umrlo že več kot 360 oseb. Medij se sklicuje na podatke državnega zdravstvenega inštituta Carlos III. V petek se je živo srebro v nekaterih delih te države povzpelo tudi do 45 stopinj Celzija, zaradi vzrokov, povezanih z vročino, pa je umrlo 123 oseb.

Zaradi vročine se je na primer v petek zgrudil 60-letni španski komunalni delavec, ki je kasneje umrl v bolnišnici. Nujna medicinska pomoč mu je po prihodu izmerila telesno temperaturo 41,6 stopinje Celzija. V večini primerov gre tako za žrtve, ki so že sicer bolj dovzetne za vročino. Med njimi so starejše osebe ali bolniki.

Več sto smrtnih žrtev, ki so posledica vročinskega vala, so zabeležili tudi na Portugalskem. Med 7. in 13. julijem naj bi zabeležili več kot 200 smrti več, kot so jih zaznali pretekla leta.

Oblasti na Iberskem polotoku ljudem svetujejo, naj pijejo več vode, ne opravljajo fizično težkih aktivnosti in, če je le mogoče, hišo zapuščajo le zjutraj ali zvečer, ko so temperature nižje.

Vremenarji medtem napovedujejo, da se bo hud vročinski val najverjetneje razširil po večjem delu Evrope. Tudi v Veliki Britaniji so oblasti razglasile izredne razmere na nacionalni ravni ter izdale prvo rdeče opozorilo o ekstremni vročini v zgodovini države.

"Skrbi nas, da bi se vročina spremenila v dolgotrajen vročinski val, ki bi vse od Portugalske do osrednje Francije in notranjosti jugovzhodne Evrope trajal 20 ali več dni. Vročinski val bi namreč lahko trajal vse do konca julija, vročina pa bi se nadaljevala tudi v avgustu," je po poročanju AccuWeather dejal meteorolog Tyler Roys.