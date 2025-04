Življenje po vojni: ketamin kot rešitev za travmatizirane ukrajinske vojake?

Travmatizirani ukrajinski vojaki se soočajo z oteklimi možgani, hernijami, jecljanjem, eksplozivnim temperamentom in drugimi težavami, ki jih ovirajo pri vsakdanjem življenju. 23-letna Katja, ki se je marincem pridružila pri 19 letih, je na vsaki misiji utrpela pretres možganov. Zaradi fizičnih in psihičnih poškodb je postala zmedena, vzkipljiva in agresivna. Na kliniki je zdaj začela s poskusno ketaminsko terapijo, droga, ki jo jemlje pod nadzorom, pa ji, kot pravi, precej pomaga.

The Independednti pripoveduje zgodbo ukrajinske vojakinje Katje, ki je bila na bojišču tolikokrat udeležena v eksplozijah in streljanju, da so ji otekli možgani in da je dobila hernijo hrbtenice. Celotno okostje je bilo poškodovano, zvito in izkrivljeno. Poleg tega je po več letih dela v specialnih enotah dobila eksploziven temperament in pogosto jeclja. Zdaj je našla rešitev – ketamin. Prepovedana droga, ki jo uporabniki sicer pogosto zauživajo na zabavah, deluje kot pomirjevalo za živali in anestetik na bojišču, tako njej kot številnim drugim ukrajinskim "živim mrtvecem" pomaga, da se lahko spopadajo z vsakdanjim življenjem. Terapija s ketaminom je pionirski projekt, ki vojakom ponuja upanje za hitro in uspešno spopadanje s posttravmatsko stresno motnjo.

Ukrajinski vojakinji FOTO: Shutterstock icon-expand

'Na vsaki misiji sem dobila pretres možganov'

Katja, ki je visoka približno 160 centimetrov, je pri 23 letih že dolgoletna veteranka ekstremnih bojev v najskrivnejših in elitnih enotah Ukrajine. Vojski, oziroma marincem, se je pridružila pri rosnih 19 letih, nato pa je dve leti vodila medicinske evakuacije v ukrajinskih specialnih enotah. Spomni se, kako jo je eksplozija prvič vrgla nekaj metrov stran, pri čemer si je razbila glavo. Prav tako se spomni, kako je 155-milimetrska topniška granata treščila v tla poleg nje, a ni eksplodirala. Njen spomin glede ostalih poškodb je zamegljen. "Na vsaki misiji sem dobila pretres možganov," je povedala. Pregledi fizičnih poškodb možganov so precej podobni pregledom za posttravmatsko stresno motnjo. Simptomi so lahko podobni. Posttravmatska stresna motnja je začaran krog motenj med hipokampusom, ki igra ključno vlogo pri pomnjenju, kratkoročnem in prostorskem spominu in amigdalo, ki nadzoruje odzive na grožnje, ter sprednjim delom možganov, ki naj bi podatke postavil v racionalen kontekst. Prizadete osebe se soočajo s hiperprevidnostjo, izkrivljenimi odzivi na grožnje in kognitivnim upadom. Nekateri se počutijo kot duhovi, nekateri živijo v iracionalni agoniji. Povedala je, da je marca 2023 začela izgubljati kilograme. "Bili smo v Bahmutu. Delala sem z mrtvimi in poškodovanimi. Bila sem tako psihično in fizično izmučena, da sem imela le 44 kilogramov. Nismo mogli spati. Bila sem zelo agresivna," je povedala. Z dodatno travmo se je soočila zaradi smrti starejšega brata. "Potem ko je umrl, sem postala zelo agresivna in raztresena," se spominja, hkrati pa pove, da se dveh mesecev svojega življenja sploh ne spomni. "Misija za misijo, brez počitka. Bila sem povsem izmučena. Nisem mogla spati, govoriti z ljudmi, jecljala sem, ves čas me je bolela glava, nisem imela nadzora. Nisem bila stabilna," pripoveduje.

Ukrajinska vojska FOTO: Shutterstock icon-expand

Terapija z uporabo ketamina pod nadzorom