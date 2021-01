Bo Trump dan pred Bidnovo inavguracijo zapustil ZDA?

Kot smo poročali, je aktualni predsednik v telefonskem razgovoru, ki ga je objavil Washington Post, od državnega sekretarja zvezne države Georgia zahteval, na znova prešteje glasove oddane na volitvah in najde vsaj 11.780 glasov, ki bi Trumpu zagotovili zmago v pomembni zvezni državi. V nasprotnem primeru je Trump Bradu Raffenspergerju zagrozil s pravnimi posledicami. Republikanski sekretar se je namreč Trumpu protivil in mu odgovarjal, da je bilo preštevanje glasov pravilno, Trump pa da ima napačne informacije o prevarah, ki jih ni bilo. Telefonski pogovor je sprožil nove pozive za kazenski pregon Trumpa tako na zvezni kot državni ravni.

Medtem pa so vse oči uprte prav v to zvezno državo, kjer je napočil dan odločitve, ko volivci v drugem krogu senatnih volitvev izbirajo zadnja dva predstavnika v senatu, ki bosta odločila o temu, kdo bo imel v tem predstavniškem telesu ameriškega ljudstva večino – republikanci ali demokrati. Če bi zmagali slednji, bi to Bidnu močno olajšalo vladanje.

Joe Biden in Donald Trump sta sinoči obiskala Georgio in opravila vsak svoje zborovanje. Biden se je zahvalil volivcem za zaupanje in pozval k veliki udeležbi na senatnih volitvah, Trump pa je ponavljal teorije zarote o volilnih prevarah.

Biden je v Atlanti poudaril, da bo zmaga obeh demokratskih kandidatov Johna Ossoffa in Raphaela Warnockazagotovila demokratsko večino v zveznem senatu."Ljudje to je to. Novo leto je in jutri bo nov dan za Atlanto, Georgio in Ameriko. Ena sama država lahko začrta smer ne le za štiri leta ampak za naslednjo generacijo," je v središču Atlante dejal Biden. Pošalil se je, da je v Georgii zmagal kar trikrat, saj so tam po volitvah 3. novembra izvedli še dve ponovni štetji glasovnic.