Bo Trump z aretacijo znova spisal zgodovino? Policija se pripravlja na nemire

Najvišji republikanci, vključno z nekaterimi potencialnimi tekmeci Donalda Trumpa za predsedniško nominacijo leta 2024, so mu hitro po izjavi, da bo v torek aretiran, pohiteli v bran. Ni sicer jasno, od kod je Trump dobil informacijo o aretaciji, so pa v medije že prejšnji teden prišla ugibanja, da ga namerava tožilstvo Manhattna kazensko ovaditi zaradi kršenja zakonov o financiranju volilne kampanje zaradi plačila 130.000 dolarjev (dobrih 120.000 evrov) nekdanji pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

Spomin na 6. januar 2021, ko so Trumpovi privrženci napadli zvezni kongres, ker se ni sprijaznil z volilnim porazom, je namreč še vedno živ in tudi predmet zvezne preiskave. Če se bo Trumpova napoved uresničila, se bo znova zapisal v zgodovino. Poleg tega, da je že zdaj edini predsednik ZDA z dvema ustavnima obtožbama, bi tako namreč postal tudi prvi nekdanji predsednik ZDA s kazensko ovadbo in aretacijo.

Tožilci Manhattna, ki jih vodi Alvin Bragg, so imeli v soboto po poročanju televizije Fox News nujno sejo o varnostnih ukrepih, varnostni strokovnjaki pa se bojijo, da Trumpovi privrženci ne bodo edini problem, saj bivši predsednik ZDA v svojem rojstnem mestu ni zelo priljubljen in lahko izbruhnejo spopadi med njegovimi privrženci in nasprotniki.

Policijski viri v New Yorku sicer lokalnim medijem zagotavljajo, da bodo veliko bolje pripravljeni na nemire, kot je bila kongresna policija v Washingtonu.

Protestniki so se začeli zbirati že v soboto, vendar le na Floridi pri Palm Beachu, kjer ima Trump svoje posestvo Mar a Lago. Trumpovi privrženci so prepričani, da mu bo to pomagalo do osvojitve republikanske predsedniške nominacije.