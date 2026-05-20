Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bo Trump z državnim denarjem izplačal tudi napadalce na kongres?

Washington, 20. 05. 2026 13.18 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
Nasilni vdor v Kapitol, Trumpovi podporniki, protest-3

V. d. generalnega državnega tožilca Todd Blanche ne izključuje izplačil tistim, ki so 6. januarja 2021 vdrli v Kapitol. Gre za zneske v okviru novega novega javnega sklada, namenjenega žrtvam političnih pregonov prejšnje vlad, v vrednosti 1,8 milijarde dolarjev (1,55 milijarde evrov).

"Vsakdo se lahko prijavi," je Todd Blanch dejal med zaslišanjem pododbora senata za proračunska sredstva. "Prepričan sem, da bodo komisarji določili pravila," je dejal. 

Ta napoved bi lahko potrdila najhujše strahove kritikov, potem ko je ministrstvo za pravosodje razkrilo, da bi dodelilo sredstva posameznikom, ki so bili udeleženi v nemirih 6. januarja 2021 v Washingtonu, piše Politico. Gre namreč za del poravnave države s predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je strinjal, da bo umaknil svojo 10 milijard dolarjev vredno tožbo proti davčni upravi (IRS) zaradi uhajanja svojih davčnih podatkov v zameno za ustanovitev takega sklada.

Napad na Kapitol
Napad na Kapitol
FOTO: AP

Demokrati so administracijo hitro obtožili, da je ustvarila prikrit sklad, namenjen nagrajevanju predsednikovih zaveznikov, vključno s tistimi, ki so morda sodelovali v nemirih 6. januarja. "To je čista kraja javnih sredstev, nagrajevanje posameznikov, ki so storili kazniva dejanja, pa je obsceno," je dejal senator Chris Van Hollen iz Marylanda, vodilni demokrat v pododboru za proračunska sredstva senata, ki nadzira proračun ministrstva za pravosodje. "Vsak Američan lahko vidi skozi to nezakonito, koruptivno in sebično shemo."

Blanche se je sicer soočil s težkimi vprašanji predsednice senatnega odbora za proračunska sredstva Susan Collins (R-Maine), ki je želela vedeti, ali bodo izplačila javno objavljena. Skeptilčna je bila glede nadzora nad skladom ter kritizirala ustanovitev komisije, ki jo je predlagal Blach, saj da bo to pristranska.

Blanche je dejal, da sklad, čeprav "nenavaden", "ni brez primere". "Pričakujem, da bodo dodeljeni zahtevki – osnova in znesek – zagotovo javno objavljeni," je dejal.

Pisni pogoji poravnave določajo, da bodo ta poročila dejansko "zaupna", vendar je Blanche nadalje poskušal pomiriti zakonodajalce z razlago, da bo sklad za orožje sprejel tudi zahtevke, ki presegajo tiste, ki izhajajo iz domnevnih zlorab v času Bidenove administracije.

Tudi republikanci v Kapitolu izražajo zaskrbljenost. "Tožnik se pogaja z obrambo, tožnik pa je tudi šef obrambe," je o Trumpu dejal predstavnik Don Bacon (republikanec iz Nebraske). "Zdi se, da gre za navzkrižje interesov in delni postopek. Bela hiša bi morala imenovati neodvisnega arbitra, da bi se zaščitila pred obtožbami."

Blanche je sicer nekdanji Trumpov odvetnik, ki želi postati minister za pravosodje, trenutno pa vodi ministrstvo kot vršilec dolžnosti. Trump je namreč aprila odpustil Pam Bondi, ker da ni dovolj učinkovito preganjala oseb, ki jih ima za svoje politične nasprotnike ali sovražnike.

odškodnine trump protestniki 6. januar

Slovenski pilot v Vilni: Evakuirali so nas v garažo hotela

Alarm v Litvi: v zaklonišče tudi predsednik in premierka

24ur.com Stanovanjski sklad zaračunaval stroškovno najemnino in nagrabil osem milijonov?
24ur.com Afera Teš 6: Rotnik z novim odvetnikom, ki ga plačujejo davkoplačevalci
24ur.com Zloraba proračuna? Trump bi za poboj sov namenil 40 milijonov
24ur.com Odškodnine za žrtve azbesta?
24ur.com Še nikoli videno: Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado
24ur.com Težave za Trumpa, ne more plačati 427 milijonov evrov varščine sodišču
24ur.com Janša z dražbo v zbiranje sredstev za kritje sodnih stroškov
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
20. 05. 2026 14.55
nagrada za nasilje, ki bi lahko pripeljalo do državljanske vojne. zda jo bodo slej kot prej dočakale, zasluženo
Odgovori
0 0
Petur
20. 05. 2026 14.52
Amerika skoraj da nima več rešitve...je že hudo...
Odgovori
0 0
Actual Asparagus
20. 05. 2026 14.37
"napadalci na kongres".. HA HA HA HA..... Res te za časom, predragi LEVNUHI :)
Odgovori
+1
2 1
markan3
20. 05. 2026 14.45
🥱😴💤💤💤
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725