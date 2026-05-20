Bo Trump z državnim denarjem izplačal tudi napadalce na kongres?

Ta napoved bi lahko potrdila najhujše strahove kritikov, potem ko je ministrstvo za pravosodje razkrilo, da bi dodelilo sredstva posameznikom, ki so bili udeleženi v nemirih 6. januarja 2021 v Washingtonu, piše Politico . Gre namreč za del poravnave države s predsednikom Donaldom Trumpom , ki se je strinjal, da bo umaknil svojo 10 milijard dolarjev vredno tožbo proti davčni upravi (IRS) zaradi uhajanja svojih davčnih podatkov v zameno za ustanovitev takega sklada.

"Vsakdo se lahko prijavi," je Todd Blanch dejal med zaslišanjem pododbora senata za proračunska sredstva. "Prepričan sem, da bodo komisarji določili pravila," je dejal.

Demokrati so administracijo hitro obtožili, da je ustvarila prikrit sklad, namenjen nagrajevanju predsednikovih zaveznikov, vključno s tistimi, ki so morda sodelovali v nemirih 6. januarja. "To je čista kraja javnih sredstev, nagrajevanje posameznikov, ki so storili kazniva dejanja, pa je obsceno," je dejal senator Chris Van Hollen iz Marylanda, vodilni demokrat v pododboru za proračunska sredstva senata, ki nadzira proračun ministrstva za pravosodje. "Vsak Američan lahko vidi skozi to nezakonito, koruptivno in sebično shemo."

Blanche se je sicer soočil s težkimi vprašanji predsednice senatnega odbora za proračunska sredstva Susan Collins (R-Maine), ki je želela vedeti, ali bodo izplačila javno objavljena. Skeptilčna je bila glede nadzora nad skladom ter kritizirala ustanovitev komisije, ki jo je predlagal Blach, saj da bo to pristranska.

Blanche je dejal, da sklad, čeprav "nenavaden", "ni brez primere". "Pričakujem, da bodo dodeljeni zahtevki – osnova in znesek – zagotovo javno objavljeni," je dejal.

Pisni pogoji poravnave določajo, da bodo ta poročila dejansko "zaupna", vendar je Blanche nadalje poskušal pomiriti zakonodajalce z razlago, da bo sklad za orožje sprejel tudi zahtevke, ki presegajo tiste, ki izhajajo iz domnevnih zlorab v času Bidenove administracije.

Tudi republikanci v Kapitolu izražajo zaskrbljenost. "Tožnik se pogaja z obrambo, tožnik pa je tudi šef obrambe," je o Trumpu dejal predstavnik Don Bacon (republikanec iz Nebraske). "Zdi se, da gre za navzkrižje interesov in delni postopek. Bela hiša bi morala imenovati neodvisnega arbitra, da bi se zaščitila pred obtožbami."

Blanche je sicer nekdanji Trumpov odvetnik, ki želi postati minister za pravosodje, trenutno pa vodi ministrstvo kot vršilec dolžnosti. Trump je namreč aprila odpustil Pam Bondi, ker da ni dovolj učinkovito preganjala oseb, ki jih ima za svoje politične nasprotnike ali sovražnike.