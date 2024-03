Bo Trumpov zet na mestu bombardiranega sedeža vojske gradil luksuzne nebotičnike?

Kot piše Net.hr, bi lahko Beograjčani kmalu dobili nov razlog za protestiranje. Vlada naj bi namreč nameravala prostore napol porušenega nekdanjega sedeža vojske, ki je bil leta 1999 dvakrat bombardiran med napadi Nata, odstopiti ameriškemu podjetju, ki je v lasti zeta Donalda Trumpa Jareda Kushnerja. Po informacijah New York Timesa naj bi bila Kushnerjeva naložba vredna 500 milijonov dolarjev (462 milijonov evrov), Kushnerjevo podjetje pa naj bi za 99 let brezplačno dobilo v najem prostore bombardiranega sedeža vojske, pri čemer pa bi 22 odstotkov dobička pobrala država Srbija.

Novico je sredi marca razkril predstavnik srbske opozicije Aleksandar Jovanović Ćuta, ki trdi, da je ministrstvo s podjetjem Kushner Realty LLS podpisalo soglasje o graditvi poslovno-stanovanjskega kompleksa na mestu ruševin nekdanjega vojaškega štaba. Uradne potrditve o projektu srbska vlada sicer še ni dala. Je pa sam Jared Kushner za New York Times dal izjavo o načrtovani naložbi v luksuzne nepremičnine v Srbiji in Albaniji. Kot je zapisal tudi na platformi X, "z veseljem deli koncepte za razvoj projektov, ki so jih ustvarili za albansko obalo in središče Beograda." Objavo je popestril tudi s fotografijami, ki prikazujejo arhitekturni koncept nepremičninskega kompleksa z dvema modernima nebotičnikoma, ki naj bi zrasla v središču Beograda.