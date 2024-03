Bo Danska obvezno služenje vojaškega roka uvedla tudi za ženske?

Še ena evropska država uvaja služenje vojaškega roka za ženske, poroča Guardian . Na to pot se zdaj podaja tudi Danska, ki namerava od leta 2026 vpoklicati 5000 nabornikov na leto - moških in žensk. V skladu s predlagano reformo oboroženih sil, ki prihaja prav v luči vse slabših odnosov med Evropo in Rusijo ter vojne v Ukrajini, bi tako ta skandinavska država zdaj prvič na služenje vojaškega roka vpoklicala tudi ženske.

"Ne oborožujemo se, ker si želimo vojne. Ponovno se oborožujemo, ker se želimo temu izogniti," je dejala premierka Mette Frederiksen. Po njenih besedah želi danska vlada "popolno enakost med spoloma" in podaljšanje vojaškega roka s štirih na 11 mesecev. Lani je vojaški rok služilo okoli 4700 ljudi, ženske le prostovoljno in običajno štiri mesece.

Načrti sicer še niso sprejeti, pogajanja med strankami pa naj bi potekala v prihodnjih tednih. A junija lani se je velika večina v danskem parlamentu strinjala z novim obrambnim načrtom, ki določa večjo enakost pri naborništvu. Ministrstvo za obrambo je dejalo, da potrebujejo njihove oborožene sile "zgodovinsko okrepitev", ki zahteva ponoven razmislek o naborniškem modelu sredi naraščajoče zaskrbljenosti glede obrambnih zmogljivosti Evrope pred rusko agresijo.

"Na žalost so varnostne razmere v Evropi vedno bolj resne in to moramo upoštevati, ko gledamo prihodnjo obrambo. Močnejši nabor, vključno s popolno enakostjo spolov, mora prispevati k reševanju nalog oboroženih sil, nacionalni mobilizaciji in polnitvi naših oboroženih sil," je dejal danski obrambni minister Troels Lund Poulsen.

Po novem 11-mesečnem naborniškem modelu, ki so ga objavili v sredo, bodo naborniki najprej prejeli pet mesecev osnovnega usposabljanja, nato pa bodo še šest mesecev preživeli v operativni službi v vojski, letalstvu in mornarici, med katerimi se bodo tudi usposabljali.

Trenutno so na Danskem, ki ima nekaj manj kot šest milijonov prebivalcev, lahko na služenje vojaškega roka vpoklicani vsi fizično sposobni moški, starejši od 18 let. A ker sicer že veliko moških to počne prostovoljno, so v vojsko po "loterijskem sistemu" vpoklicani le nekateri. Ženskam pa je bilo prostovoljno služenje vojaškega roka prvič omogočeno leta 1998.