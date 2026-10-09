Bo v Evropi pozimi dovolj plina? Evropska komisija trdi, da 'skrbi ni'

"Medtem ko je zapolnjenost skladišč pod zgodovinskimi ravnmi, poročilo potrjuje, da je plinski sistem EU zadosti prožen za zadostitev povpraševanja v tej zimi. Infrastruktura EU omogoča večji uvoz LNG in lahko kompenzira nižje ravni zalog v skladiščih," je zapisala koordinacijska skupina.

Gre za aktualno strokovno oceno zanesljivosti oskrbe s plinom pred zimo, pomembno za gospodinjstva in gospodarstvo, je sporočilo slovensko Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina.

Koordinacijska skupina za plin, ki je posvetovalno telo Evropske komisije, je danes ocenila stanje na trgu zemeljskega plina v Evropi, pri čemer se je med drugim seznanila z danes objavljenim poročilom Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) o dobavi v prihajajoči zimski sezoni, je objavila Evropska komisija.

ENTSOG je tudi poudaril pomen zagotavljanja ustrezne ravni zapolnjenosti skladišč tudi med sezono, da bi lahko zagotovili dobavo ob morebitnem mrzlem vremenu ob koncu zime in olajšali ponovno polnjenje skladišč naslednje poletje.

Razmere so zelo drugačne, kot so bile v zimi 2021-2022, trdi komisija. "EU je zahvaljujoč diverzifikaciji nabavnih virov plina, večji zmogljivosti za uvoz LNG in manjšemu povpraševanju po plinu sedaj bolje pripravljena," je navedla.

Obseg uvoza LNG bo odvisen od zimskih temperatur in njihovega vpliva na povpraševanje po plinu, je zapisala in dodala, da bo o tem, ali se bo uvozil LNG ali pa uporabil plin iz skladišč, na koncu odločil trg.

Evropska komisija se pripravlja na prekinitev dolgoročnih pogodb z Rusijo o uvozu LNG z začetkom leta 2027, ki jo predvideva uredba REPowerEU o postopni uvedbi prepovedi uvoza ruskega plina, je navedla in napovedala, da bo v sodelovanju z državami EU in deležniki na trgu vso zimo skrbno spremljala stanje napolnjenosti skladišč plina ter dobavo in cene plina.

Po zadnjih podatkih ENTSOG so bila skladišča plina v EU 1. oktobra napolnjena 72-odstotno, potem ko so bila leto dni prej 83-odstotno.

Na podlagi zakonodaje, sprejete v času energetske krize po ruskem napadu na Ukrajino, sicer v EU velja cilj 90-odstotne napolnjenosti skladišč do začetka ogrevalne sezone. A Evropska komisija je članice marca letos zaradi pretresov na energetskem trgu po ameriško-izraelskem napadu na Iran s ciljem večje prožnosti pozvala, naj razmislijo o znižanju cilja na 80 odstotkov.