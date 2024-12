Bo v nacističnih predorih, ki so jih gradili taboriščniki, luksuzen bunker za bogataše?

Nemško podjetje je sprožilo ogorčenje zaradi načrta, da bi sistem predorov iz druge svetovne vojne spremenili v luksuzni bunker za superbogataše, ki se bojijo izbruha tretje svetovne vojne. Sorodniki taboriščnikov, ki so bili prisiljeni te predore graditi pod nacisti, so zgroženi nad poslovnim podvigom, ki ponuja kriptovaluto, imenovano BunkerCoin – vstopni žeton v zaklonišče ob apokalipsi, poroča AFP.

Tunele, ki bi jih spreminjali v elitne bunkerje za bogataše, so med drugo svetovno zgradili zaporniki, zaprti v prizidku koncentracijskega taborišča Buchenwald v gozdu približno 200 kilometrov jugozahodno od Berlina blizu mesta Halberstadt. V taborišču je bilo ujetih približno 7000 prisilnih delavcev, več kot polovica jih je umrla pri kopanju 13 kilometrov dolgega sistema tunelov, kjer so nacisti v zadnji fazi vojne izdelovali letala.

Danes spominski center v bližnjem taborišču Langenstein-Zwieberge izkazuje čast žrtvam in preživelim, med njimi francoskemu vojnemu ujetniku Louisu Bertrandu. Po koncu druge svetovne vojne je Bertrand sanjal o poti, ki bi jo poimenovali obroč spomina in bi se vila okoli podzemne mreže, kjer je umrlo na tisoče ljudi, je za APF povedal njegov 72-letni sin Jean-Louis Bertrand. Ta je zaradi načrta, da bi posvečeno mesto spremenili v "največji zasebni bunker na svetu", besen in zgrožen.

Zaenkrat obljubljeni podzemni kompleks, odporen celo na jedrsko sevanje, obstaja le kot niz fotografij na spletni strani. Premožnim pripravljalcem bi naj bil na voljo podzemni varen prostor z lastno kliniko, šolo, delavnico, igralnico, barom, telovadnico in toplicami ter umetnim sončnimi vzhodi in zahodi. Stanovanje bo "podobno luksuzni namestitvi na jahti", za hrano pa bodo poskrbeli z gojenjem gob v zaprtih prostorih. Da bi si rezervirali dostop v to zaklonišče, bogate stranke pozivajo, da si zagotovijo kriptovaluto BunkerCoins. Glede na izračune bi sobica v bunkerju stala okoli pol milijona evrov.

Vodja spominskega območja taborišča Langenstein-Zwieberge Gero Fedtke je projekt luksuznega bunkerja označil za nedopustnega in ga označil za "neustrezen način obravnavanja zgodovinske dediščine predora".

Podjetnik, ki stoji za kontroverznim načrtom, je Peter Karl Jugl, ki je bil glede na podatke tednika Der Spiegel v preteklosti povezan s skrajnimi desničarji. Juglovo podjetje Global Project Management se opisuje kot specializirano za nakup "problematičnih nepremičnin".

Jugl je predor kupil leta 2019 od stečajnega upravitelja, potem ko je pred tem služil kot skladišče streliva. Za AFP je Jugl dejal, da ne razume, čemu takšna 'drama', in dejal, da je nepošteno obravnavan in napaden: "Tam gradim objekt za reševanje človeških življenj v sili." Zatrdil je tudi, da ti podzemni jaški nimajo nobene zveze s taboriščem, ki se nahaja dva kilometra stran od srhljivega koncentracijskega taborišča, še poroča AFP.