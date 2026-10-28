Bo Venezuela postala nova zvezna država v ZDA?

Devet mesecev po tem, ko je bil z oblasti odstavljen predsednik Nicolas Maduro, je v ZDA prispel tanker, ki naj bi prevažal "milijon sodov nafte". Tako je povedal Trump in ob tem namignil, da bi lahko Venezuela postala nova ameriška zvezna država. Trump trdi, da bo sporazum, sklenjen z začasno vlado južnoameriške države, ki jo podpira njegova administracija, zajemal "milijarde" sodov nafte, piše Guardian. "Venezuela bo postala uspešna država. In kdo ve? Morda bo kmalu postala uspešna 51. zvezna država," je poudaril. "Tudi to je mogoče."

Donald Trump FOTO: AP

Venezuela je tako nehote pristala na vse daljšem seznamu držav in ozemelj, za katere je Trump izrazil željo, da bi jih pridružil ZDA. Med njimi so tudi Grenlandija, Kanada in Mehika. Ker se bo prihodnji teden na vmesnih volitvah na volišča odpravilo več deset milijonov Američanov, Trumpova agresivna zunanja politika po javnomnenjskih raziskavah negativno vpliva na njegovo priljubljenost. K temu prispevata tudi sporna vojna z Iranom in uvedba carin na blago iz večjega dela sveta, njegova podpora med volivci pa je po raziskavah padla na rekordno nizko raven. Vendar je predsednik skušal operacijo v Venezueli predstaviti kot primer svojega uspeha. Cene goriva v ZDA, ki so se po začetku vojne z Iranom močno zvišale in dodatno obremenile življenjski standard Američanov, bodo po njegovih besedah "kmalu strmoglavile".