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Bo Venezuela postala nova zvezna država v ZDA?

Austin, 28. 10. 2026 12.52 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Donald Trump

Bodo Združene države Amerike kmalu bogatejše za še eno, 51. zvezno državo? Po slovitem naftnem dogovoru, ki so ga sklenili z Venezuelo, bi ta država lahko postala del ZDA. Vsaj, če se vpraša ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Devet mesecev po tem, ko je bil z oblasti odstavljen predsednik Nicolas Maduro, je v ZDA prispel tanker, ki naj bi prevažal "milijon sodov nafte". Tako je povedal Trump in ob tem namignil, da bi lahko Venezuela postala nova ameriška zvezna država.

Trump trdi, da bo sporazum, sklenjen z začasno vlado južnoameriške države, ki jo podpira njegova administracija, zajemal "milijarde" sodov nafte, piše Guardian.

"Venezuela bo postala uspešna država. In kdo ve? Morda bo kmalu postala uspešna 51. zvezna država," je poudaril. "Tudi to je mogoče."

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Venezuela je tako nehote pristala na vse daljšem seznamu držav in ozemelj, za katere je Trump izrazil željo, da bi jih pridružil ZDA. Med njimi so tudi Grenlandija, Kanada in Mehika.

Ker se bo prihodnji teden na vmesnih volitvah na volišča odpravilo več deset milijonov Američanov, Trumpova agresivna zunanja politika po javnomnenjskih raziskavah negativno vpliva na njegovo priljubljenost. K temu prispevata tudi sporna vojna z Iranom in uvedba carin na blago iz večjega dela sveta, njegova podpora med volivci pa je po raziskavah padla na rekordno nizko raven.

Vendar je predsednik skušal operacijo v Venezueli predstaviti kot primer svojega uspeha. Cene goriva v ZDA, ki so se po začetku vojne z Iranom močno zvišale in dodatno obremenile življenjski standard Američanov, bodo po njegovih besedah "kmalu strmoglavile".

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"Praznujemo največjo naftno zmago v zgodovini," je dejal na zborovanju v Teksasu in pokazal na ladjo ob teksaški obali. "Nafta, ki jo dobavljamo, prihaja v ZDA brez kakršnih koli stroškov za ameriške davkoplačevalce."

"Z uveljavljanjem energetske prevlade od Aljaske pa vse do Venezuele sem zahodno poloblo spremenil v svetovno energetsko središče," je pred tem zapisal na omrežju Truth Social.

Dogovor je sicer sprožil mnoge dvome. Kritiki Trumpovi administraciji očitajo, da si ne prizadeva za demokratično tranzicijo v Venezueli, kjer volitev niso izvedli, odkar so ameriške sile pridržale Madura in ga po raciji v njegovi rezidenci v Caracasu odpeljale v New York, kjer se sooča s kazenskimi obtožbami.

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KOMENTARJI3

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CenterDesno
28. 10. 2026 14.40
Hahaha, odkrito in s ponosom kradejo....kje ste ovčke ? Zakaj nihče ne obsoja ??? Aja, ker so ZDA.....
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0 0
miabi
28. 10. 2026 14.19
Ta pajac ni zdrav. Vede se, kot razvajen petletnik. Kdo mu dopušča take izjave.
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0 0
Wolfman
28. 10. 2026 13.45
Mehika pa avtonomna pokrajina!
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0 0
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