Prva tožba zoper zdravnika, ki je v Teksasu opravil splav

V ponedeljek so nekdanji odvetniki v Arkansasu in Illinoisu proti Alanu Braidu vložili tožbo, piše BBC. Nova zakonodaja namreč prepoveduje splav od šestega tedna nosečnosti. Zakon je začel veljati 1. septembra in vsakemu posamezniku - iz Teksasa ali od drugod - daje pravico, da toži zdravnike, ki opravijo splav, če je ženska noseča več kot šest tednov, hkrati pa ne dovoljuje tožbe ženske, ki je opravila splav.

Zakon prepoveduje splav po odkritju tega, kar borci proti splavu imenujejo srčni utrip ploda, kar je po mnenju zdravstvenih oblasti zavajajoče. Braid, ki se že skoraj 50 let ukvarja z medicino, je v kolumni, objavljeni konec tedna, zapisal: "Delal sem, ker sem bil dolžen skrbeti za to pacientko, tako kot za vse bolnike, in ker ima temeljno pravico do te oskrbe. Popolnoma sem razumel, da bi lahko prišlo do pravnih posledic - vendar sem se želel prepričati, da Teksasu ne bo uspelo s preizkušanjem tega očitno protiustavnega zakona," je zapisal.