Bo zaradi koronavirusa na tisoče zapuščenih živali izstradalo do smrti?

"V tukajšnjih domovih je po naših ocenah ostalo okoli 50.000 zapuščenih živali," je po poročanjuSky News povedal Lao Mao , aktivist, ki ni želel povedati svojega pravega imena. "Po mojih ocenah je ujetih okoli 5.000 in bi lahko v prihodnjih dneh umrle od lakote. Prostovoljci iz naše ekipe so jih od 25. januarja rešili okoli tisoč."

V mestu, kjer je koronavirus izbruhnil, je tako ujetih na tisoče živali, ker so prepuščene same sebi, pa jim grozi, da bodo izstradale do smrti.

Župan 11-milijonskega Vuhana Džou Šianwang je pred kratkim povedal, da je mesto pred kitajskim novim letom zapustilo pet milijonov ljudi. S seboj pa niso vzeli svojih hišnih ljubljenčkov, ki jih zdaj – predvsem, pse in mačke – rešujejo prostovoljci in živalski aktivisti.

Mao je opisal, kako je v eno od stanovanj – po navodilih lastnikov živali – moral vdreti, da je lahko nahranil dve mački, ki sta bili v stanovanju ujeti deset dni. Stanovalci, ki so zaradi praznikov Vuhan zapustili za tri dni, se potem zaradi z virusom povezanih restrikcij niso mogli več vrniti. Ko jim je sporočil, da je z mačkama vse v redu, so po njegovih besedah jokali od olajšanja.

Dobrodelna organizacija Humane Society International (HSI) medtem ocenjuje, da je število zapuščenih živali še precej višje. Po besedah tiskovne prestavniceWendy Higgins pa so zaskrbljeni tudi zaradi poročil, da oblasti ljudi pozivajo, naj svoje ljubljenčke ubijejo, sicer jih bodo oni. Informacije o takšnih ukrepih prejemajo organizacije za zaščito živali v Pekingu, Hebeju, Vuhanu, Šanghaju, Tianjinu, Šandongu in Sanjiju.

"Smo v stalnem stiku z okoli 35 živalskimi skupinami, komuniciramo preko socialnega omrežja Weibo, tako da ne gre za majhno območje, s katerega prejemamo te informacije," je povedala. "Če se lokalne oblasti odločijo, da recimo psi predstavljajo nevarnost ljudem, me skrbi tako za potepuške pse kot za hišne ljubljenčke," je še dodala.

Ravno včeraj je HSI v Vuhanu rešila 11 pasjih mladičkov, ki so jih lastniki v strahu pred koronavirusom pustili brez vode, hrane in zavetja. "Kljub temu, da jeSvetovna zdravstvena organizacija(WHO) sporočila, da ne obstajajo nikakršni dokazi o tem, da se psi ali mačke lahko okužijo s koronavirusom, na kar so opozorili tudi kitajski strokovnjaki, prejemamo informacije o tem, da ljudje zapuščajo svoje hišne ljubljenčke ali pa jih mečejo na ulice," so zapisali na Facebooku.