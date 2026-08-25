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Bodo ZDA zaradi Trumpa ob več kot 600 milijard zelenih naložb?

Washington , 25. 08. 2026 15.42 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naklonjena fosilnim gorivom, bo imela v naslednjem desetletju resne posledice, kažejo nevladne analize. Izgubljenih naj bi bilo za 700 milijard dolarjev (približno 601 milijarda evrov) investicij v zeleno energijo, ogljični odtis energetskega sektorja v državi pa naj bi se podvojil.

Natural Resources Defense Council (Svet za zaščito naravnih virov) je izračunal kumulativni učinek Trumpovih politik, ki vključujejo znižanje davčnih olajšav za čisto energijo ter carine, s katerimi so ZDA obremenile dobavne verige in povzročile zvišanje stroškov tehnologij za proizvodnjo električne energije.

Ameriški predsednik je ob tem podprl industrijo fosilnih goriv, tudi tako, da je energetska podjetja prisilil, da kljub drugačnim načrtom ohranijo stare, drage elektrarne na fosilna goriva. Hkrati je z njegovimi politikami prišlo do vnovičnega zagona ali gradnje novih termoelektrarn in do zavlačevanja pri zveznih dovoljenjih za vetrne elektrarne.

Vetrnica
Vetrnica
FOTO: Shutterstock

Vse to se bo do leta 2035, tako v Svetu za zaščito naravnih virov, odrazilo v 700 milijardah dolarjev (približno 601 milijarda evrov) izgubljenih investicij. Izpadlo bo med 390 in 540 gigavatov novih zmogljivosti za pridobivanje energije iz vetra in sonca ter shranjevanje energije, so izračunali. V Indiji je denimo ta zmogljivost trenutno pri 520 gigavatih, so ponazorili.

Posledično bodo ameriški potrošniki po njihovih izračunih v desetih letih za elektriko porabili 30 milijard dolarjev več (25,7 milijarde evrov), stroški gospodinjstev pa se bodo ponekod v ZDA zvišali za do 25 odstotkov.

Kot so še povzeli v nevladni organizaciji, bi se lahko emisije ogljikovega dioksida v elektroenergetskem sektorju do leta 2035 dvakratno povečale in presegle milijardo ton.

Poleg tega naj bi povečano onesnaževanje zraka zaradi obratovanja starejših elektrarn na premog in plin v naslednjem desetletju povzročilo do 69.000 dodatnih prezgodnjih smrti ter 85.000 dodatnih obiskov urgence in bolnišničnih sprejemov.

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M_teoretik
25. 08. 2026 16.49
Prej so kitajci s fosilnimi gorivi najbolj onesnaževali planet. Zdej bodo oa ZDA zastavonoše onesnaženja planeta!?
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