Bodo ZDA zaradi Trumpa ob več kot 600 milijard zelenih naložb?

Ameriški predsednik je ob tem podprl industrijo fosilnih goriv, tudi tako, da je energetska podjetja prisilil, da kljub drugačnim načrtom ohranijo stare, drage elektrarne na fosilna goriva. Hkrati je z njegovimi politikami prišlo do vnovičnega zagona ali gradnje novih termoelektrarn in do zavlačevanja pri zveznih dovoljenjih za vetrne elektrarne.

Natural Resources Defense Council (Svet za zaščito naravnih virov) je izračunal kumulativni učinek Trumpovih politik, ki vključujejo znižanje davčnih olajšav za čisto energijo ter carine, s katerimi so ZDA obremenile dobavne verige in povzročile zvišanje stroškov tehnologij za proizvodnjo električne energije.

Vse to se bo do leta 2035, tako v Svetu za zaščito naravnih virov, odrazilo v 700 milijardah dolarjev (približno 601 milijarda evrov) izgubljenih investicij. Izpadlo bo med 390 in 540 gigavatov novih zmogljivosti za pridobivanje energije iz vetra in sonca ter shranjevanje energije, so izračunali. V Indiji je denimo ta zmogljivost trenutno pri 520 gigavatih, so ponazorili.

Posledično bodo ameriški potrošniki po njihovih izračunih v desetih letih za elektriko porabili 30 milijard dolarjev več (25,7 milijarde evrov), stroški gospodinjstev pa se bodo ponekod v ZDA zvišali za do 25 odstotkov.

Kot so še povzeli v nevladni organizaciji, bi se lahko emisije ogljikovega dioksida v elektroenergetskem sektorju do leta 2035 dvakratno povečale in presegle milijardo ton.

Poleg tega naj bi povečano onesnaževanje zraka zaradi obratovanja starejših elektrarn na premog in plin v naslednjem desetletju povzročilo do 69.000 dodatnih prezgodnjih smrti ter 85.000 dodatnih obiskov urgence in bolnišničnih sprejemov.