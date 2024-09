Bo zdravnike pred nasilnimi pacienti v prihodnosti ščitila vojska?

V petek se je v italijanski deželi Apulija zgodil incident, ko je okoli 50 sorodnikov in prijateljev 23-letnice, ki je po operaciji umrla, napadlo medicinsko osebje. Zdravniki in medicinske sestre so pred nasilneži pobegnili v eno od sob v bolnišnici, poroča The Guardian . Nedavni dogodek so ujeli tudi na kamere, videoposnetek pa je kmalu zakrožil po spletu. Nekateri zaposleni so bili v dogodku poškodovani, na tleh urgence pa so bili vidni tudi madeži krvi.

19. junija je bila 23-letnica z električnim skirojem udeležena v prometni nesreči. Reševalci so jo prepeljali v bolnišnico Policlinico v Foggii, kjer so zdravniki opravili prvo operacijo ter ji v sapnik zarezali luknjico, da je lahko dihala. Ko se je po 16 dneh zbudila iz kome, so jo premestili na nevrokirurgijo ter začeli z rehabilitacijo.

Njena sestra je na družbenem omrežju opisala, da si je 23-letnica takrat nekoliko opomogla, začela je vstajati in celo naredila nekaj korakov. Zaradi traheotomije – zareze na sprednji strani vratu in odprtja neposredne dihalne poti skozi zareze v sapniku –, ki so jo zdravniki opravili med prvo operacijo, pa je morala nato pacientka prestati še en "rutinski" poseg na sapniku, "brez skalpelov, brez rezov".

Čeprav bi morali poseg opraviti v Rimu, saj da v bolnišnici za to niso bili pristojni, pa se je naposled zdravljenje nadaljevali v Foggiji. In prav tam so sledili zapleti, med katerimi je 23-letnica umrla. Kot je zapisala njena sestra, so bili zdravniki v času posega do družine zelo arogantni, dejali so jim, da je situacija zelo resna, da je dekle izgubilo veliko krvi.

Nato so več ur čakali, zdravniki pa jim medtem po besedah svojcev niso sporočili, da je dekle umrlo. Ko so jih naposled spustili do trupla 23-letnice, so ugotovili, da je bila soba že popolnoma čista in brez instrumentov.

Zakaj je pacientka umrla, bodo sicer ugotavljali z obdukcijo.

Brcnil in udaril tri medicinske sestre, pred dvema letoma s sekiro umoril zdravnika

Le dva dni po napadu svojcev 23-letne Italijanke v bolnišnici nov incident. Kot so sporočili, je eden od pacientov brcnil in udaril tri medicinske sestre. Do podobnega nasilnega dogodka je nato znova prišlo v torek, ko je drugi bolnišnici v Apuliji pacient napadel zdravnika.

O še dveh napadih na zdravstvene delavce so v tem tednu poročali v okolici Neaplja; zdravstveni delavci so tam povedali, da so se pacienti in njihove družine spravili na zdravnike urgentne službe, potem ko so jim ti dejali, da morajo počakati, da pridejo na vrsto. Avgusta pa je v Palermu sorodnik pacienta udaril prostovoljca v bolnišnici Termini Imerese.

Lani so medtem na 16 let zaporne kazni obsodili 62-letnega moškega, ki je leta 2022 pred bolnišnico Policlinico San Donato v Milanu s sekiro umoril zdravnika. Moški je namreč trdil, da so bila zdravljenja, ki mu jih je predpisal zdravnik, neuporabna.

'Nujno bi morali razmisliti o namestitvi vojske v zdravstvene ustanove'

Nacionalni predsednik sindikata Nursing Up Antonio De Palma je nad porastom nasilja nad zdravstvenimi delavci šokiran. "V zadnjih 10 letih še nismo zabeležili takšnega stopnjevanja nasilja in agresije," je dejal. Ministru za notranje zadeve je zato namenil nujen poziv, naj nasilje obravnava z navečjo resnostjo. "Nujno pa bi morali razmisliti tudi o namestitvi vojske v zdravstvene ustanove," je dodal.