Bodo Assangea, ki mu grozi 175 let zapora, izročili ZDA?

Pred sodiščem se je danes zbralo več sto ljudi, ki so držali transparente in zahtevali izpustitev Assangea. Assangeova žena Stella se jim je zahvalila za podporo. "Prosim, še naprej se pojavljajte, bodite tam za Juliana in za nas, dokler Julian ne bo svoboden," je dejala.

Grozi mu 175 let zapora

52-letnemu Assangeu, ki je od leta 2019 zaprt v Londonu, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

Če bo Assange ta teden uspešen na sodišču in se bo začel pritožbeni postopek, bo ustanovitelj Wikileaksa dobil še eno priložnost, da svoj primer zagovarja na londonskem sodišču, pri čemer bo določen datum za polno obravnavo.

Če sodišče Assangeovi prošnji za pritožbo zoper njegovo izročitev ZDA ne bo ugodilo, bi bila vsa pravna sredstva v Veliki Britaniji s tem izčrpana.