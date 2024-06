Bodo Bidna 'odpisali'? Demokrati razmišljajo o menjavi predsedniškega kandidata

"Ne vem, kaj je povedal, ampak mislim, da niti sam ne ve," je med soočenjem zmeden odgovor Joeja Bidna na eno od vprašanj voditeljev televizije CNN komentiral Donald Trump, ki je s svojim nastopom izpolnil pričakovanja, čeprav je po štetju analitikov televizije CNN in drugih v uri in pol nanizal več kot 30 laži ali zavajanj. Vendar pa so devet lažnih ali napačnih izjav pripisali tudi Bidnu, ki je s hripavim glasom – domnevno zaradi prehlada – in nerazumljivimi, zmedenimi odgovori potrdil strahove demokratov, da pri svojih 81 letih ni več kos nalogi. Med soočenjem je zamudil več priložnosti, da jasno zavrne Trumpova običajna pretiravanja glede gospodarstva, zunanje politike, pravice do splava in priseljevanja v ZDA.

"Demokrati so se zbudili v nočno moro," se je dan po soočenju glasila naslovnica medija Politico, v podobnem slogu pa so soočenje opredelili tudi drugi mediji.