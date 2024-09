Bodo biseri po novem 'rasli' tudi ob obali Italije?

Morda bodo prav kmalu prvič v zgodovini bisere gojili tudi v evropskih morjih. Kot poroča The Independent, bodo italijanski gojitelji ostrig poskušali izkoristiti nepričakovano priložnost, ki jo ponuja hitro segrevajoče se Sredozemlje.

V Zalivu pesnikov, ki je od Genove na severozahodni obali Italije oddaljeno okoli 100 kilometrov, so konec lanskega leta opazili prve primerke Pinctada radiata (biserne ostrige), ki izvira iz Rdečega morja. Manj kot leto dni pozneje se ta tujerodna vrsta naglo širi v tistih vodah, ki so bile v Sredozemlju vedno najhladnejše in ki so običajno povezane z vrstami ostrig, ki se uporabljajo za hrano in ne za nakit.