Bodo Britanci po novem kupovali 'prismuknjeno zelenjavo'?

Kmetovalci zato zdaj trgovine z živili pozivajo, naj se prilagodijo situaciji in na svoje police sprejmejo več "prismuknjenega sadja in zelenjave," pravijo v Nacionalnem združenju kmetovalcev (NFU). Strokovnjaki namreč opozarjajo, da bodo vročinski vali in suše v prihodnosti še pogostejši, potrošniki pa se moramo zato privaditi na posledice, ki jih podnebne spremembe puščajo v kmetijstvu. "Moramo opustiti predstave o pravilnih oblikah zelenjave. Če se želimo izogniti še večji rasti cen, moramo sprejeti, da zelenjava pride v več oblikah," je dejal Tom Bradshaw, iz zveze kmetovalcev.

Kmetovalka Sarah Green je o stanju na svoji zemlji povedala, da je ta suha in da se drobi pod njenimi nogami. "Moji pridelki so živi, vendar ne cvetijo," je dejala. "Vseeno je vroče poletje mojo sladko koruzo naredilo zelo okusno, je pa manjša kot običajno. Zato sem morala znižati ceno," pojasnjuje Greenova. Medtem pa v zemlji še ostajajo nekateri njeni drugi pridelki kot so cvetača, brstični ohrovt in brokoli.