Bodo Britanci prišli na uvodni sestanek 'Evropske politične skupnosti'?

Ko je Trussova služila kot britanska zunanja ministrica, je zavrnila idejo o britanski participaciji v klubu. Dejala je, da sta Nato in G7 glavna vojaška in ekonomska zaveznika Velike Britanije.

Liz Truss se bo s francoskim predsednikom in s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sicer dobila v prihodnjih dneh. Analitiki domnevajo, da bo takrat podala svoj uradni odgovor glede udeležbe na sestanku. Na srečanju Generalne skupščine ZN pa naj bi trojica razpravljala tudi o odnosih med Brusljem in Londonom, ki so se zaostrili po Brexitu, in sicer zaradi spora o ureditvah za Severno Irsko.