Bodo Freyo uspavali?

Norveške oblasti razmišljajo o usmrtitvi mroža z imenom Freya, ki je osvojila srca javnosti s svojo prikupnostjo in sončenjem na različnih čolnih v Oslu. Samico mroža bi lahko namreč ogrožali obiskovalci, ki se kljub večkratnim opozorilom, naj jo pustijo pri miru, še vedno množično zadržujejo ob obali in jo spremljajo, poročajo tuji mediji. "Nepremišljeno obnašanje javnosti in neupoštevanje priporočil oblasti bi lahko ogrozilo življenja," je dejala Nadia Jdaini, tiskovna predstavnica agencije za ribištvo. "Zdaj preučujemo druge ukrepe in evtanazija je lahko prava alternativa," je še dodala. Freya, imenovana po nordijski boginji lepote in ljubezni, je 600-kilogramska mrožinja, ki so jo 17. julija prvič opazili v norveških vodah. Mroži po navadi poletja preživijo v ledenih vodah, zaradi podnebnih sprememb pa se vse več ledu tali, zato se tudi njihov življenjski prostor spreminja. Nič nenavadnega ni, da je mrožinja svoje zavetišče poiskala prav na obali Osla. Med dolgimi dremeži – mrož lahko spi tudi do 20 ur na dan – so Freyo posneli, kako lovi raco, napada laboda in še pogosteje drema na čolnih. PREBERI ŠE 600-kilogramska Freya zavzela norveške čolne Slike njenega plezanja na pomorska plovila so na Twitterju sprožile val oboževanja. Zaradi pomislekov, da bi slavnega mroža lahko uspavali, so nekateri ljudje pozvali javnost, naj upoštevajo nasvete oblasti in Freyo pustijo pri miru, da bo lahko živela. "Njeno zdravje se je očitno poslabšalo," je dejala Jdaini. "Mrožinja nima dovolj počitka in strokovnjaki, s katerimi smo se zdaj posvetovali, sumijo, da je žival pod stresom." Mroži so zaščitena vrsta, običajno jedo mehkužce, majhne ribe, kozice in rake. Običajno ne napadajo ljudi, vendar bi lahko napadli, če se počutijo ogrožene.