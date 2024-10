Bodo Hamas k izpustitvi talcev prisilili s stradanjem?

Reuters sicer poroča, da je bilo v izraelskih zračnih napadih v osrednjem in severnem delu Gaze v soboto in ponoči ubitih najmanj 29 ljudi. Po podatkih zdravstvenih uradnikov v Gazi je bilo v zadnjem tednu tam ubitih približno 150 Palestincev.

Eiland je predlagal, da se vse civiliste prisili, da zapustijo sever Gaze, in nato popolnoma prekine oskrba tega območja. Namen tega načrta je prisiliti Hamasovega voditelja Yahyo Sinwarja, da spremeni svojo strategijo. "Sinwar v Gazi trenutno ni pod pritiskom," je dejal Eiland v video posnetku.

Po poročanju štirih virov za CNN, sicer Izrael še ni sprejel predloga upokojenega generala Giore Eilanda , ki je predlagal popolno blokado območja. Kljub temu pa trenutna operacija v mnogih pogledih spominja na Eilandov načrt, ki ga je predstavil javnosti v video posnetku in tudi izraelski vladi.

IDF je operacijo začel na podlagi obveščevalnih podatkov, ki naj bi kazali na prisotnost teroristov in teroristične infrastrukture v območju Jabalja v severni Gazi, ter na prizadevanja Hamasa za obnovo svojih operativnih zmogljivosti na tem območju.

Evakuacijski ukazi in blokada oskrbe

IDF je ta teden izdal ukaze vsem Palestincem v severnem delu Gaze, vključno z območji Beit Hanoun, Jabalja in Beit Lahia, da se preselijo v Al Mawasi, tako imenovano humanitarno območje na jugu Gaze. Kljub temu je bilo to območje v preteklih mesecih tarča intenzivnih zračnih napadov.

V soboto je vojska razširila območje obvezne evakuacije in začela deliti letake ter objavljati ukaze na platformi X, da morajo prebivalci območja Nazla in širšega območja Jabalja nemudoma zapustiti domove.

A mnogi so skeptični in območja ne želijo zapustiti. "Kdor hoče zapustiti sever Gaze, hoče smrt," je za CNN po telefonu povedal prebivalec Jabalje, Mohammad Ibrahim.

Oskrba s hrano na severu Gaze, ki je bila že prej omejena, se je skoraj povsem ustavila, odkar je IDF začel novo ofenzivo. Svetovni program za hrano (WFP) je v petek sporočil, da od začetka meseca v severni del Gaze ni bilo dostavljenih nobenih tovornjakov s hrano. Po njihovih navedbah so bile kuhinje, ki so delovale s partnerji WFP, prisiljene zapreti vrata zaradi pomanjkanja oskrbe, kar pomeni, da WFP ne more več zagotavljati nujno potrebne hrane družinam.

Izraelska vojska je tudi odredila evakuacijo več bolnišnic na tem območju, lokalni zdravstveni uradniki pa opozarjajo, da intenzivno bombardiranje onemogoča varno evakuacijo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ta teden skušala sedemkrat priti do severa Gaze, vendar jim to ni uspelo zaradi dolgotrajnih zamud na kontrolnih točkah.

Kriza na severu Gaze se tako še poglablja, prebivalci pa ostajajo brez osnovnih življenjskih potrebščin, kot so voda, hrana in zdravila.