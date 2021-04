Bodo Hrvati otoke razglasili za 'območja brez covida' in kaj to pomeni za turiste?

Turizem je, kot zdaj čivkajo že vrabci na strehah, ena najbolj prizadetih gospodarskih panog v pandemiji covida-19. Po lanski izjemno slabi sezoni se naši južni sosedje (tam turizem predstavlja skoraj četrtino njihovega BDP) bojijo, kaj prinaša letošnja. Še posebej na jugu hrvaške obale, torej v Dalmaciji, in na otokih, ki so z osebnimi avtomobili slabše dostopni.

Kot poroča portal Slobodna Dalmacija, je hrvaški premier Andrej Plenković danes v zvezi s tem prejel odprto pismo, pod katerega so se podpisali trije ugledni, sicer že upokojeni turistični veljaki – nekdanja direktorja Zavoda za turizem Splitsko-dalmatinske in Zadarske županije Mili Razović inIvo Dutanovter strokovnjak za kamp turizem Jerko Sladojev.

"Lani smo na Hrvaškem zabeležili kar 55,3 odstotka manj nočitev kot leta 2019,"so uvodoma zapisali in opozorili, da bi "tudi letošnja turistična sezona lahko bila katastrofalna".

Nadalje so predstavili svoje predloge, kako Hrvaško letos bolj približati turistom in jo narediti tržno zanimivo. "Imamo paradnega konja – to so naši otoki," so prepričani podpisniki pisma. Zakaj otoki? "Ker so nekakšne samostojne enote, ker tam beležijo zelo malo primerov okužb s covidom-19, ker je s trajektnimi prevozi oziroma mostovi zelo lahko nadzirati prihode in odhode turistov, ker imajo razmeroma veliko zasebnih nastanitev, hkrati pa imajo dobro infrastrukturo in so za številne goste tudi že prepoznane in priljubljene turistične destinacije," menijo Razović, Dutanov in Sladojev.