Bodo hutijevci sabotirali podmorske kable, ki povezujejo vse regije sveta?

Ameriške sile so izvedle nov zračni napad na položaje hutijevcev, v katerem so uničile pet vodenih raket. Z najmanj štirimi so hutijevci po navedbah ZDA nameravali napasti ladje v Rdečem morju. Napad se je zgodil na območju, ki je pod nadzorom jemenskih upornikov. Medtem pa jemenska telekomunikacijska podjetja opozarjajo, da bi hutijevci lahko šli korak dlje in sabotirali podmorske komunikacijske kable v Rdečem morju.

OGLAS

Ameriške sile so izvedle samoobrambni napad, v katerem so uničile hutijevsko vodeno raketo za kopenske napade, kasneje pa še štiri protiladijske vodene rakete, ki so bile pripravljene za izstrelitev proti ladjam v Rdečem morju. Rakete so odkrili na območju, ki je pod nadzorom hutijevcev, ob tem pa ocenili, da predstavljajo neposredno grožnjo ameriški mornarici in trgovskim ladjam na območju, so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom).

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

ZDA so izvedle napad dan po skupnem napadu ameriških in britanskih sil na cilje hutijevcev v Jemnu. To je bil tretji tovrsten skupni napad v odgovor na ogrožanje ladijskega prometa v Rdečem morju. Hutijevci pravijo, da so njihovi napadi na ladje v Rdečem morju odgovor na izraelsko ofenzivo v Gazi oziroma izraz solidarnosti s Palestinci. Na Bližnjem vzhodu so se razmere zaostrile po začetku vojne v Gazi, napade so okrepile predvsem številne milice, ki jih podpira Iran, med drugim v Libanonu, Iraku, Siriji in Jemnu. V enem izmed napadov v Jordaniji so bili nedavno ubiti trije ameriški vojaki, Washington je odgovornost pripisal proiranskim milicam. V odgovor so zato ZDA v petek napadle več deset ciljev v Siriji in Iraku.

Jemenska telekomunikacija podjetja zaskrbljena: hutijevci lahko sabotirajo podmorske komunikacijske kable v Rdečem morju Telekomunikacijska podjetja Jemna, ki jih priznavajo tako Združeni narodi kot jemenska vlada, so zaskrbljena zaradi vse večjih groženj digitalni infrastrukturi. Nekateri podmorski kabli v Rdečem morju namreč ležijo malce pod površjem, hutijevci pa bi jih lahko sabotirali, piše Guardian. Opozorilo telekomunikacijskih družb prihaja po tem, ko je kanal na Telegramu, povezan s hutijevci, objavil zemljevid kablov, ki tečejo po dnu Rdečega morja. Ob zemljevidu pa sporočilo: "Obstajajo zemljevidi mednarodnih kablov, ki po morju povezujejo vsa območja sveta. Zdi pa se, da je Jemen na strateški lokaciji, saj blizu njega potekajo internetne povezave, ki povezujejo celotne celine – ne le države."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Yemen Telecom si je v zadnjih nekaj letih sicer prizadeval, da bi prepričal mednarodna telekomunikacijska združenja, naj ne sodelujejo s hutijevci, saj bi tako militantna skupina zlahka dostopala do informacij o podmorskih kablih. Ocenjuje se namreč, da Rdeče morje prenaša približno 17 odstotkov svetovnega internetnega prometa po optičnih ceveh. Eden strateško najpomembnejših je 25.000 kilometrov dolg kabel Azija–Afrika–Evropa AE-1, ki poteka iz jugovzhodne Azije v Evropo preko Rdečega morja. Vendar pa so verjetno hutijevci večkrat želeli sabotirati kable, a kot pravijo varnostni analitiki, jim to verjetno ni uspelo zaradi njihove "relativne tehnološke nerazvitosti, ne pa zaradi pomanjkanja motivacije". Kot so dodali za Guardian, hutijevci preprosto nadlegujejo ladijski promet z raketami, vendar nimajo podmornic, ki so potrebne, da bi dosegli kable. Vendar pa nekateri kabli niso postavljeni tako globoko, kar zmanjšuje potrebo po visokotehnoloških podmornicah. Hutijevci pa so tudi že dejali, da so pripravljeni uporabiti nove taktike za zaustavitev ameriško-britanske agresije na njihove cilje.

Podvodni komunikacijski kabli FOTO: AP icon-expand