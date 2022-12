Bodo Iran zaradi krvavega zatiranja protestov izključili iz Komisije ZN?

Ekonomski in socialni svet ZN, ki nadzoruje komisijo, se bo sestal v New Yorku, da bi obravnaval resolucijo, ki so jo pripravile ZDA, da se Iran takoj odstrani iz komisije. Iran je sicer pravkar začel svoj štiriletni mandat v komisiji.

Pričakuje se, da bo glasovanje uspešno, saj ga podpirajo številne od 54 članic Sveta, vključno z Združenim kraljestvom. Vendar Iran in njegovi zavezniki pritiskajo na članice, končno število vzdržanih glasov pa bo pokazatelj diplomatske neenotnosti glede tega vprašanja, poroča The Guardian.

Iran in več njegovih zaveznikov je sicer v ponedeljek pisalo Svetu in trdilo, da bi glasovanje nedvomno ustvarilo nezaželen precedens. V pismu so člane pozvali, naj ne podprejo osnutka glasovanja, da bi se izognili novemu trendu izgona suverenih in upravičeno izvoljenih držav iz katerega koli organa mednarodnega sistema.

Prejšnji mesec je ločeno telo ZN-ja, Svet za človekove pravice, z veliko večino glasovalo za uvedbo preiskave za ugotavljanje dejstev o kršitvah človekovih pravic v Iranu, kar bi lahko povečalo verjetnost pregona na mednarodnih sodiščih.

Po podatkih ZN je bilo v zatrtju protestov ubitih več kot 300 ljudi, od tega najmanj 40 otrok. Zdravniki so za Guardian povedali, da varnostne sile ženske protestnice izločijo, nato pa jim streljajo v obraz, prsi in genitalije.