Bodo izraelske zapore s Palestinci obdajali jarki, polni krokodilov?

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, ki je zaradi svojih potez, kot je praznovanje abrahama s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev, že večkrat pristal v središču kontroverznosti, naj bi sicer idejo krokodilov v jarkih po vzoru ameriškega Alcatraza predlagal že decembra lani med posvetovanji z izraelskim komisarjem za zaporniško službo Kobijem Yaakobijem. Visoki uradniki zapora so si nato v okviru predhodne ocene ogledali krokodilje farme v Hamat Gaderju na severu Izraela.

Golobova vlada je izraelskega ministra Itamarja Ben Gvira julija 2025 razglasila za nezaželeno osebo (persona non grata). Ukrep prepovedi vstopa v državo je bil sprejet zaradi njegovih izjav, s katerimi je spodbujal nasilje in kršitve človekovih pravic na palestinskih ozemljih. Janševa vlada je po nastopu mandata ta ukrep odpravila.