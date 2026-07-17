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Bodo izraelske zapore s Palestinci obdajali jarki, polni krokodilov?

Tel Aviv, 17. 07. 2026 15.05 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Aligratorji

Izraelska ministrica za varstvo okolja Idit Silman je krokodile razglasila za "vzrejne divje živali". S spremembo statusa teh plazilcev bi bilo namreč mogoče, da se krokodile namesti v jarke okoli zaporov. Pred tem je namreč izraelska uprava za naravo in parke podala ugovor na predlog, da bi lahko krokodili varovali zapore, v katerih so zaprti palestinski zaporniki.

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, ki je zaradi svojih potez, kot je praznovanje abrahama s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev, že večkrat pristal v središču kontroverznosti, naj bi sicer idejo krokodilov v jarkih po vzoru ameriškega Alcatraza predlagal že decembra lani med posvetovanji z izraelskim komisarjem za zaporniško službo Kobijem Yaakobijem.

Visoki uradniki zapora so si nato v okviru predhodne ocene ogledali krokodilje farme v Hamat Gaderju na severu Izraela.

Golobova vlada je izraelskega ministra Itamarja Ben Gvira julija 2025 razglasila za nezaželeno osebo (persona non grata). Ukrep prepovedi vstopa v državo je bil sprejet zaradi njegovih izjav, s katerimi je spodbujal nasilje in kršitve človekovih pravic na palestinskih ozemljih. Janševa vlada je po nastopu mandata ta ukrep odpravila.

A uprava za naravo in parke je kasneje sklenila, da predlog v skladu z obstoječimi predpisi ni izvedljiv, saj da se lahko divje živali zadržujejo le za namene, kot sta izobraževanje in raziskave. A po poročanju izraelskih medijev bo to odslej vendarle mogoče.

Izraelska ministrica za varstvo okolja Idit Silman je krokodile razglasila za "vzrejne divje živali", s tem pa ideji Ben Gvira vsaj v teoriji prižgala zeleno luč. Varnostni organi lahko tako sedaj pridobijo dovoljenje za vzrejo krokodilov na območju zaporov, seveda pa ob upoštevanju zahtev glede dobrobiti živali in ustreznih pogojev njihovega zadrževanja.

V preteklosti je sicer vzreja krokodilov povzročila številne težave – vključno s primeri pobegov krokodilov v divjino pa tudi nevarnosti za človeško življenje, so poleg že izpostavljenega zadrževanja krokodilov zgolj za namene izobraževanja in raziskav še izpostavili nasprotniki potez nekaterih izraelskih ministrov.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sukar 1
17. 07. 2026 17.04
svinjarija...
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
17. 07. 2026 15.55
Kdaj bodo EU sankcije za 30.000 pobitih otrok v Gazi?
Odgovori
+6
8 2
ho?emVšolo
17. 07. 2026 15.50
Namerno jih bodo metali v bazene.
Odgovori
+4
5 1
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