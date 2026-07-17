Bodo izraelske zapore s Palestinci obdajali jarki, polni krokodilov?

Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir, ki je zaradi svojih potez, kot je praznovanje abrahama s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev, že večkrat pristal v središču kontroverznosti, naj bi sicer idejo krokodilov v jarkih po vzoru ameriškega Alcatraza predlagal že decembra lani med posvetovanji z izraelskim komisarjem za zaporniško službo Kobijem Yaakobijem.
Visoki uradniki zapora so si nato v okviru predhodne ocene ogledali krokodilje farme v Hamat Gaderju na severu Izraela.
A uprava za naravo in parke je kasneje sklenila, da predlog v skladu z obstoječimi predpisi ni izvedljiv, saj da se lahko divje živali zadržujejo le za namene, kot sta izobraževanje in raziskave. A po poročanju izraelskih medijev bo to odslej vendarle mogoče.
Izraelska ministrica za varstvo okolja Idit Silman je krokodile razglasila za "vzrejne divje živali", s tem pa ideji Ben Gvira vsaj v teoriji prižgala zeleno luč. Varnostni organi lahko tako sedaj pridobijo dovoljenje za vzrejo krokodilov na območju zaporov, seveda pa ob upoštevanju zahtev glede dobrobiti živali in ustreznih pogojev njihovega zadrževanja.
V preteklosti je sicer vzreja krokodilov povzročila številne težave – vključno s primeri pobegov krokodilov v divjino pa tudi nevarnosti za človeško življenje, so poleg že izpostavljenega zadrževanja krokodilov zgolj za namene izobraževanja in raziskav še izpostavili nasprotniki potez nekaterih izraelskih ministrov.
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