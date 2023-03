Bodo Kitajci spet uvedli strogo zaprtje zaradi naraščajočih okužb z gripo?

V mestu Šjan se število okuženih s covidom-19 vztrajno zmanjšuje, narašča pa število okuženih z gripo, hkrati je po vsej državi začelo primanjkovati zdravil za gripo, nekatere šole pa so že bile prisiljene prekiniti pouk. Uradniki mesta Šjan so pripravili načrt, ki vladi omogoča, da v primeru hudih izbruhov zapre območje mesta. Poleg tega bi lahko zaprli tudi šole, zabaviščne lokale in podjetja, če bi širjenje v skupnosti doseglo akutno raven.

Načrt je na Kitajskem deležen številnih komentarjev, predvsem na spletu se je oglasilo mnogo ljudi, ki so izrazili zaskrbljenost, da to pomeni vrnitev k absolutistični kitajski ničelni politiki, ki je prizadela gospodarstvo in sprožila proteste.