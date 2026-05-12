Bodo letalske karte to poletje cenejše?

Poletne počitnice so pred vrati, vendar za dopustnike, ki radi poletijo na kakšne bolj eksotične destinacije, novice glede prihodnosti potovanj niso preveč spodbudne. Kako bo z zalogami letalskega goriva v Evropi? Povprečna cena na sod se je namreč v primerjavi z lanskim letom zvišala za več kot 80 odstotkov, kar odpira nova vprašanja glede stroškov potovanja v tujino.
Vendar pa so nekatere letalske družbe kljub vse večjim pritiskom industrije začele zniževati cene vozovnic, da bi potnike privabile nazaj.
Analiza Financial Timesa, ki temelji na najcenejših cenah, navedenih na Google Flights, je namreč pokazala, da so se cene vozovnic za priljubljene južnoevropske destinacije znižale od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu.
Cene naj bi padle za 10 odstotkov ali več na 15 letalskih povezavah, med drugim s Heathrowa v Nico, iz Manchestra v Palmo in z Gatwicka v Barcelono, je poročal Financial Times. Za lete med Milanom in Madridom pa naj bi se cene po poročanju časopisa znižale celo za do 44 odstotkov. Po drugi strani pa naj bi bile pri cenah, ki so se zvišale, spremembe "manj izrazite".
British Airways je zaradi vse večje zaskrbljenosti potnikom zagotovil, da bo cena, ki jo bodo plačali ob rezervaciji, ostala nespremenjena (tudi če se bodo cene vozovnic pozneje zvišale), poroča Euronews.
Visoko zanimanje – celo bolj kot kadarkoli prej
Kljub vsej tej negotovosti se zdi, da razmere niso utišale zanimanja Evropejcev za oddaljene destinacije. Pravzaprav se zdi, da je njihova želja po letenju močnejša kot kadar koli prej. Najnovejša raziskava Evropske potovalne komisije (ETC) o spremljanju razpoloženja za potovanja znotraj Evrope je pokazala rekordno raven zanimanja, saj 82 odstotkov Evropejcev načrtuje potovanje v tej sezoni.
Prejšnji teden se je na prakso letalskih družb, ki ob skokoviti rasti cen goriva dodatne stroške prenašajo na potnike, odzvala tudi Evropska komisija. Opozorila je, da letalske družbe ne smejo naknadno dodajati doplačil za gorivo po nakupu vozovnic.
Kljub temu da so se cene nekaterih letov znižale, pa letalski promet ostaja pod pritiskom visokih stroškov goriva, zato številni prevozniki odpovedujejo ali zmanjšujejo število letov. Samo ta mesec so svetovni letalski prevozniki odpovedali okoli 13.000 načrtovanih letov, navaja Euronews. Lufthansa je v Evropi odpovedala 20.000 letov, tudi Turkish Airlines, British Airways in KLM so morali vidno zmanjšati oziroma prilagoditi načrtovane lete.
