Bodo letalske karte to poletje cenejše?

Poletne počitnice so pred vrati, vendar za dopustnike, ki radi poletijo na kakšne bolj eksotične destinacije, novice glede prihodnosti potovanj niso preveč spodbudne. Kako bo z zalogami letalskega goriva v Evropi? Povprečna cena na sod se je namreč v primerjavi z lanskim letom zvišala za več kot 80 odstotkov, kar odpira nova vprašanja glede stroškov potovanja v tujino. Vendar pa so nekatere letalske družbe kljub vse večjim pritiskom industrije začele zniževati cene vozovnic, da bi potnike privabile nazaj. Analiza Financial Timesa, ki temelji na najcenejših cenah, navedenih na Google Flights, je namreč pokazala, da so se cene vozovnic za priljubljene južnoevropske destinacije znižale od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu.

Kljub vsej tej negotovosti se zdi, da razmere niso utišale zanimanja Evropejcev za oddaljene destinacije.

Cene naj bi padle za 10 odstotkov ali več na 15 letalskih povezavah, med drugim s Heathrowa v Nico, iz Manchestra v Palmo in z Gatwicka v Barcelono, je poročal Financial Times. Za lete med Milanom in Madridom pa naj bi se cene po poročanju časopisa znižale celo za do 44 odstotkov. Po drugi strani pa naj bi bile pri cenah, ki so se zvišale, spremembe "manj izrazite". British Airways je zaradi vse večje zaskrbljenosti potnikom zagotovil, da bo cena, ki jo bodo plačali ob rezervaciji, ostala nespremenjena (tudi če se bodo cene vozovnic pozneje zvišale), poroča Euronews.

Visoko zanimanje – celo bolj kot kadarkoli prej