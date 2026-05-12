Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bodo letalske karte to poletje cenejše?

London, 12. 05. 2026 15.51 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
British Airways

Nekateri prevozniki z nižjimi cenami letalskih kart vabijo potnike, da se vrnejo v nebo. Vendar pa te številna odprta vprašanja še vedno puščajo v negotovosti glede načrtov za dopustovanje. Raziskava je pokazala, da se sicer zanimanje Evropejcev za oddaljene destinacije ni nič zmanjšalo – prej obratno.

Poletne počitnice so pred vrati, vendar za dopustnike, ki radi poletijo na kakšne bolj eksotične destinacije, novice glede prihodnosti potovanj niso preveč spodbudne. Kako bo z zalogami letalskega goriva v Evropi? Povprečna cena na sod se je namreč v primerjavi z lanskim letom zvišala za več kot 80 odstotkov, kar odpira nova vprašanja glede stroškov potovanja v tujino.

Vendar pa so nekatere letalske družbe kljub vse večjim pritiskom industrije začele zniževati cene vozovnic, da bi potnike privabile nazaj.

Analiza Financial Timesa, ki temelji na najcenejših cenah, navedenih na Google Flights, je namreč pokazala, da so se cene vozovnic za priljubljene južnoevropske destinacije znižale od izbruha konflikta na Bližnjem vzhodu.

Kljub vsej tej negotovosti se zdi, da razmere niso utišale zanimanja Evropejcev za oddaljene destinacije.
Kljub vsej tej negotovosti se zdi, da razmere niso utišale zanimanja Evropejcev za oddaljene destinacije.
FOTO: Shutterstock

Cene naj bi padle za 10 odstotkov ali več na 15 letalskih povezavah, med drugim s Heathrowa v Nico, iz Manchestra v Palmo in z Gatwicka v Barcelono, je poročal Financial Times. Za lete med Milanom in Madridom pa naj bi se cene po poročanju časopisa znižale celo za do 44 odstotkov. Po drugi strani pa naj bi bile pri cenah, ki so se zvišale, spremembe "manj izrazite".

British Airways je zaradi vse večje zaskrbljenosti potnikom zagotovil, da bo cena, ki jo bodo plačali ob rezervaciji, ostala nespremenjena (tudi če se bodo cene vozovnic pozneje zvišale), poroča Euronews.

Preberi še Grozi pomanjkanje letalskega goriva: bomo ob počitnice v tujini?

Visoko zanimanje – celo bolj kot kadarkoli prej

Kljub vsej tej negotovosti se zdi, da razmere niso utišale zanimanja Evropejcev za oddaljene destinacije. Pravzaprav se zdi, da je njihova želja po letenju močnejša kot kadar koli prej. Najnovejša raziskava Evropske potovalne komisije (ETC) o spremljanju razpoloženja za potovanja znotraj Evrope je pokazala rekordno raven zanimanja, saj 82 odstotkov Evropejcev načrtuje potovanje v tej sezoni.

Prejšnji teden se je na prakso letalskih družb, ki ob skokoviti rasti cen goriva dodatne stroške prenašajo na potnike, odzvala tudi Evropska komisija. Opozorila je, da letalske družbe ne smejo naknadno dodajati doplačil za gorivo po nakupu vozovnic.

Kljub temu da so se cene nekaterih letov znižale, pa letalski promet ostaja pod pritiskom visokih stroškov goriva, zato številni prevozniki odpovedujejo ali zmanjšujejo število letov. Samo ta mesec so svetovni letalski prevozniki odpovedali okoli 13.000 načrtovanih letov, navaja Euronews. Lufthansa je v Evropi odpovedala 20.000 letov, tudi Turkish Airlines, British Airways in KLM so morali vidno zmanjšati oziroma prilagoditi načrtovane lete.

letalske karte vozovnice let cene poletje

'Pacient nič': Kdo je bil 70-letni Leo Schilperoord?

Cekin.si Zato se bodo letalske vozovnice dražile
24ur.com Je letalski promet res manj zanesljiv kot nekoč?
24ur.com Zaradi težav letalskih prevoznikov tudi na ljubljanskem letališču odpovedi letov
24ur.com Brnik miren, Evropa v skrbeh: grožnja pomanjkanja letalskega goriva
Cekin.si Kako prihraniti pri letalskih kartah v času dragih goriv?
24ur.com Letalska družba: močnejši potniki morajo kupiti dve vozovnici
24ur.com Vsakemu tretjemu potniku v Evropi zamujal let: stavke in premalo osebja
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713