Bodo morali neprevidni turisti stroške reševanja plačati iz svojih žepov?

Nov poletni dan na hrvaški obali, nova neumnost, ki sta si jo tokrat privoščila domača turista, pripoveduje Marcelo Kukin, ki v Pakoštanah oddaja supe. "Odplula sta iz Biograda, na poti se jima je sup nekako predrl, pa sta prišla sem. Mi smo jima to popravili. Šla sta na kavo, počakala bosta, da se posušita, potem pa se bosta vrnila na svojo avanturo. Kam, ne vem."

Kot pravi Marcelo, ju je skušal opozoriti, a zaman. "Nadaljevati na preluknjanem in zakrpanem supu je avantura tudi za nas domačine, kaj šele za nekoga, ki ni od tu in ki sploh ne ve, kaj je morje."

Vreme se lahko spremeni v sekundi. To sedaj vesta tudi Poljak in Čehinja, ki ju je burja na zračnih blazinah pred dnevi odnesla z južne strani otoka Pašman. "Ko smo prišli tja, smo našli dve osebi na dveh napihljivih blazinah, ki sta res potrebovali pomoč. V tistem trenutku je pihala burja in ju je nosilo s kopnega na odprto morje. Situacija je bila torej resna in je zahtevala našo pomoč," je povedal Alen Rukavina, zadrski luški kapitan.

Pa ne zgolj resna, tudi draga. Od vsaj nekaj tisoč evrov za Luško kapitanijo, saj zmogljivi motorji njihovih ladij predvsem na dolgih razdaljah porabijo veliko goriva. Bi morali nespametni turisti takšna reševanja plačati iz svojih žepov? "Če bi bila opozorila in zastave ali kaj podobnega, češ 'ne hodi, nevarno je', potem bi jim morali zaračunati reševanje," meni slovaška turistka.

"Zagotovo sem za to, da se plača. Naj se pazijo. Enako je pri nas, kjer v natikačih hodijo v hribe. Tudi oni bi morali plačati vse," meni slovenski turist Aleš.

O tem so razpravljali na ravni hrvaške vlade. "O tem smo razpravljali, vendar menimo, da je to tema, ki je veliko bolj zapletena kot samo zaračunavanje določene vrste storitev nekaj mesecev na leto," odgovarja hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Precej bolj neposredna pa je bila v izjavi gorska reševalka iz Zadra Jana Mijailović. "Ne smem vam povedati vseh naših komentarjev, ker bi izpadli zlobni. Seveda pa po dejanjih, ki so nepotrebna, kjer so ljudje po nepotrebnem ogroženi, pridemo do spoznanja, da bi jih mogoče na ta način res nekako ozavestili, da to ni dobro in da se to da preprečiti."

Kajti ne le na morju, turisti pomoč prepogosto potrebujejo tudi v gorah in hribih, na težke ture se odpravljajo brez izkušenj in brez primerne opreme, vse več je težkih poškodb, še pravijo zadrski gorski reševalci.