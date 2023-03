Bodo na Hrvaškem uvedli celodnevno šolo brez domače naloge?

Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje je predstavilo projekt celodnevne šole. Objavili so javni poziv osnovnim šolam za prijavo k sodelovanju v tem poskusnem programu, ki bo trajal štiri šolska leta, vanj pa naj bi bili vključeni učenci od prvega do osmega razreda 50 hrvaških osnovnih šol.

Kot je ob predstavitvi projekta povedal hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs, menijo, da otroci v šolah ne preživljajo dovolj časa, to pa bodo spremenili s programom 'celodnevne šole'. Pri tem bodo poleg daljšega pouka učenci deležni novih predmetov: naravoslovje, družba in skupnost, praktične spretnosti, digitalne kompetence, 'svet in jaz' ter drugi tuji jezik, poroča Index.hr.

Šolski dan naj bi trajal od 8. do 17. ure. Učenci naj bi z učitelji ponavljali snov, zato inštrukcije ne bi bile več potrebne, razlagajo na ministrstvu. Obvezni del pouka bo trajal do 15. ure ali do 15.30. Med šolskim časom bodo učenci dobili topli obrok. Potem sledi še drugi del, ki bo prostovoljen. To bodo zunajšolske aktivnosti, ki bodo trajale do 17. ure ali celo do 17.30. Že v okviru obveznega pouka pa naj bi šlo za posebno obogateno učenje, v sklopu katerega bi učenci skupaj z učitelji ponavljali in utrjevali snov, ki so jo učitelji pred tem razložili. To naj bi, kot je pojasnil minister, zamenjalo domače utrjevanje snovi in pisanje domačih nalog.