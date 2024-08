Bodo na Švedskem prepovedali prakso, da nevesto k oltarju pospremi njen oče?

Od enakega starševskega dopusta in skoraj uravnoteženega parlamenta do vodilnega mesta v indeksu spolov v EU je Švedska v mnogih pogledih vodilna na svetu na področju feminizma. Vendar se zadnje čase trendi spreminjajo, to se pa pozna tudi pri poročnih tradicijah.

Četudi so ženske včasih na Švedskem do oltarja hodile z roko v roki s svojim bodočim možem, pa so se v zadnjem času premislile. Morda zaradi vpliva televizije, filmov in družbenih medijev, vse več Švedinj želi, da jih do oltarja pospremi oče.

Švedi to navado opisujejo kot "hollywoodsko tradicijo", posebej pa je postala popularna leta 2010, ko se je švedska kraljica Victoria odločila, da jo do oltarja popelje oče, kralj Carl Gustaf. In v zadnjih dneh se je razprava o tej tradiciji ponovno razplamtela, ko je bil na jesenskem zasedanju švedske cerkve predložen predlog za prepoved prakse, da očetje pred oltar popeljejo svoje hčere.