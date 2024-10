Bodo na ukrajinsko fronto kmalu prispeli severnokorejski vojaki?

Ladje ruske mornarice naj bi od 8. do 13. oktobra v rusko pristaniško mesto Vladivostok prepeljale 1500 pripadnikov severnokorejskih posebnih operacijskih sil, je sporočila južnokorejska nacionalna obveščevalna služba. A to naj bi bil le začetek, prvotnim 1500 naj bi kmalu sledilo še več drugih. Nekateri viri sicer trdijo, da naj bi bilo že napotenih 12.000 vojakov.

Južnokorejska agencija je ob izjavi na svoji spletni strani objavila tudi satelitske posnetke in fotografije, ki po njihovih besedah prikazujejo premike ladij ruske mornarice v bližini severnokorejskega pristanišča in domnevna severnokorejska množična zborovanja v ruskih mestih.

Severnokorejski vojaki, napoteni v Rusijo, naj bi prejeli vse kar potrebujejo, od ruskih vojaških uniform, orožja pa do ponarejenih osebnih dokumentov, piše AP. Trenutno naj bi bili nastanjeni v vojaških oporiščih v Vladivostoku in drugih ruskih krajih kot so Usurijsk, Habarovsk in Blagoveščensk, po koncu usposabljanja pa bodo najverjetneje že napoteni na bojišča.

Sicer pa njihova prisotnost ne bi bilo takšno presenečenje, Severna Koreja in Rusija sta v zadnjih letih močno okrepili svoje sodelovanje. ZDA, Južna Koreja in njune partnerice pa so Severno Korejo obtožile, da Rusiji dobavlja artilerijske izstrelke, rakete in drugo orožje, da bi v zameno za gospodarsko in vojaško pomoč pripomogli k uspehom v Ukrajini. Junija sta celo Kim Džong Un in Vladimir Putin podpisala pakt, ki določa vzajemno vojaško pomoč v primeru napada na eno od držav.

Številni strokovnjaki dvomijo o konkretni sposobnosti, da bi severnokorejski vojaki lahko pomagali Rusiji, pri tem pa se sklicujejo na zastarelo opremo in pomanjkanje bojnih izkušenj. Kot trdijo, bi lahko Severna Koreja prejela obljube, da ji bo Rusija zagotovila visokotehnološko orožje, povezano z jedrskim in raketnim programom, kar bo posledično otežilo prizadevanja ZDA in Južne Koreje za nevtralizacijo severnokorejskih jedrskih groženj.

Tudi Zelenski opozoril na morebitno grožnjo

Ukrajinski predsednik je v četrtek že opozoril, da bi lahko tretja država, ki bi se vključila v konflikt, sprožila "svetovno vojno".

"Po naših obveščevalnih podatkih imamo informacije, da je Severna Koreja v Ukrajino poslala taktično osebje in častnike," je Zelenski povedal novinarjem na sedežu Nata. "Na svojem ozemlju pripravljajo 10.000 vojakov, vendar jih niso premestili že v Ukrajino ali Rusijo."